La CHD planta 200 árboles autóctonos para la recuperación y mejora de la vegetación de ribera en Sanchidrián (Ávila)

Plantación de árboles en Sanchidrián (Ávila). - CHD

SANCHIDRIÁN (ÁVILA), 5 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha plantado 200 árboles autóctonos procedentes de sus viveros para la recuperación y mejora de la vegetación de ribera en el municipio de Sanchidrián (Ávila).

Las labores se centran en el entorno del arroyo 'Los Estragales', y se llevan a cabo con planta propia y maquinaria con un contrato de servicios por dos años, han informado a Europa Press fuentes del Organismo de cuenca.

Estos ejemplares, de más de dos metros de altura, contribuyen a la protección del dominio público hidráulico, minimizando los riesgos en episodios de avenidas, además de servir como refugio para la fauna y flora, que utilizan los corredores fluviales para su pervivencia.

La actuación llevada a cabo por la CHD forma parte del Programa de Intervención Medioambiental (PIMA) con el objetivo de concebir las infraestructuras hidráulicas y cauces naturales gestionados por este Organismo como una red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales para la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen.

Este programa de trabajos incluye fundamentalmente desbroces y podas selectivas, plantaciones y/o estaquillado en las márgenes, ha señalado la CHD.

El Organismo completa de esta forma las actuaciones de acondicionamiento, desbroce y retirada de vegetación estacional llevadas a cabo por el Ayuntamiento del municipio en el entorno del arroyo para dar una solución a los problemas de desbordamientos.