El chef Carlos Adeva de Fuensaldaña (Valladolid) gana el III Concurso Nacional de Cocina con Trufa de Cogeces del Monte

Carlos Adeva se proclama ganador con su propuesta 'Pato, trufa, queso y brioche' en el III Concurso Nacional de Cocina con Trufa de Cogeces del Monte (Valladolid) - HOSTELERÍA DE VALLADOLID

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El chef Carlos Adeva, del Restaurante Dama de la Motilla ubicado en Fuensaldaña, ha conseguido el primer premio en el III Concurso Nacional de Cocina con Trufa de Cogeces del Monte con su creación 'Pato, trufa, queso y brioche', una propuesta que ha conquistado al jurado por su "técnica depurada, equilibrio de sabores y una puesta en escena que ensalza el valor culinario de la trufa".

El segundo premio lo ha conseguido Chisco Alonso, con 'Biquini de risotto de lechazo, setas y trufa negra' del Mesón Don Carlos en la localidad de Traspinedo, un trabajo culinario que ha vuelto a poner de manifiesto el "enorme talento gastronómico de la provincia de Valladolid y en su medio rural".

Ambos cocineros han demostrado que la trufa es un producto con gran potencial y un motor para la creatividad y la identidad gastronómica del territorio, según ha destacado Hostelería de Valladolid a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este concurso se ha consolidado como una "cita imprescindible" para los amantes de la trufa y la alta cocina, es una iniciativa de la chef Yolanda Martín propietaria del Mesón Maryobeli, impulsora del certamen y firme defensora del papel que este hongo puede desempeñar en la dinamización gastronómica y turística de la zona.

La organización del evento ha celebrado el creciente interés y participación de profesionales de todo el país, que reafirma que la trufa es un producto con "mucho futuro" y que el mundo rural de Valladolid tiene "mucho que aportar a nivel nacional".

Por su parte, el Ayuntamiento de Cogeces del Monte ha destacado el nivel de los participantes de esta edición haciendo hincapié en el cocinero Álex Marcos del Rte. Los Álamos, de Peñaranda de Bracamonte, Salamanca; que ha elaborado su plato con un utensilio importado desde Japón.

El evento ha contado con la colaboración de la Diputación de Valladolid a través de la marca Alimentos de Valladolid, el Ayuntamiento de Cogeces del Monte, Makro y con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid.