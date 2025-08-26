Un chef Estrella Michelín, líderes de opinión e instituciones gastronómicas conforman el jurado de Palencia Brava 2025

PALENCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un jurado compuesto por un chef Estrella Michelín, líderes de opinión e instituciones gastronómicas decidirán las mejores patatas bravas del mundo el 29 de septiembre en el VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas-Palencia Brava 2025

El jurado, que elegirá entre las 18 recetas aspirantes al título y contará también con "una sorpresa" que se anunciará el 16 de septiembre, se ha dado a conocer en rueda de prensa este martes en Palencia por parte de la concejala de Impulso económico, Judith Castro, y el productor ejecutivo de Palencia Brava, Javier San Segundo.

En concreto, integrarán este jurado Aarón Ortiz García, chef del Restaurante Kabo, Estrella Michelin y Sol Repsol, un referente de la nueva cocina navarra, reconocido por su técnica, profundidad de sabor y visión contemporánea; el Chef Peña, de Sibaritas Klub, Sol Repsol, unono de los cocineros más mediáticos y queridos por el público, defensor del producto y la barra como espacio de alta cocina accesible y recién galardonado al Mejor Programa TV de Gastronomía.

También formarán parte del jurado Raúl del Moral, chef formador de la Fundación Escuela Internacional de Cocina; y los influencer Sezar Blue, uno de los creadores culinarios más seguidos de habla hispana, especializado en producto, técnicas y criterio independiente, y Charlito Cook, divulgador con una comunidad masiva, prescriptor de tendencias y gran altavoz de la cultura de bar y la tapa. Mas adelante, con la selección de los finalistas seleccionados por comité técnico (a los que se sumarán tres palentinos de la eliminatorio local), se dará a conocer una "sopresa extra", han anunciado los organizadores.

La concejal de Impulso Económico, Judith Castro, ha expresado la apuesta de Palencia "por la calidad en la gastronomía, por la creatividad de sus platos, y por posicionarse como un referente gastronómico en el panorama nacional".

Por este motivo, ha incidido en que contar con un jurado de esta categoría "eleva" el nivel del concurso, ya que garantiza la seriedad y la excelencia. "Sabemos que la cocina es mucho más que platos bien elaborados: es cultura, identidad y desarrollo local", ha afirmado la edil, quien ha agregado que Una de Bravas se ha convertido en una plataforma para impulsar a nuevos cocineros, promover los productos locales y atraer la mirada de medios y visitantes.

"Desde el Ayuntamiento, queremos agradecer sinceramente a estos profesionales por aceptar este reto. Su experiencia y criterio son un valor incalculable. Y estamos convencidos de que, con ellos, esta edición será aun más inspiradora", ha agregado.

CONCURSO CON TRAYECTORIA

Por su parte, Aarón Ortiz García ha expresado el "orgullo" que supone formar parte del jurado en esta VI edición del Concurso Internacional de Patatas Bravas, que asegura que ha seguido desde la primera edición. "Me hace mucha ilusión incorporarme al elenco de jurados que han formado parte del concurso a lo largo de los años", ha apuntado.

En la misma línea, Javier San Segundo ha asegurado que les hace "especial ilusión" reunir en Palencia a un jurado que combina "talento, criterio técnico y capacidad de influencia" y que "es la foto perfecta" de lo que defienden, que es la "tradición, creatividad y una cultura de barra que emociona dentro y fuera de España".

Los finalistas cocinarán en directo sus propuestas el lunes 29 de septiembre en Palencia (Hotel Rey Sancho) y el jurado evaluará aspectos como la viabilidad en barra, salsa, punto de cocción de la patata, sabor global, creatividad y presentación, de acuerdo con las bases del certamen. Además del jurado profesional, se incorporará un jurado popular compuesto por diez perfiles seleccionados durante las Rutas Bravistas 2025, con lo que se pretende reforzar la voz del cliente de barra en la decisión final.

Para formar parte de este jurado popular se puede encontrar información en el el perfil de Instagram @PalenciaBrava (https://www.instagram.com/p/DMISzHaNRRD/?igsh=NHZ6ZXZvanR1MH...).

Una de Bravas/Palencia Brava nació en Palencia, el concurso tiene proyección internacional y se ha consolidado como el gran escaparate anual de la tapa más icónica de España. La final de 2025 reunirá a 18 cocineros (15 seleccionados por comité técnico y tres clasificados palentinos de la eliminatoria local) y repartirá 4.500 euros en premios en metálico, además de menciones especiales.