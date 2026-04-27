La CHMS ejecutará una obra de paso sobre el arroyo de Magaz, en Camponaraya (León), con un presupuesto de 60.000 euros

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga; el alcalde del Ayuntamiento de Camponaraya, Eduardo Morán, y el pedáneo de la Junta Vecinal de Magaz de Abajo, Jonathan López, firman un convenio. - CHMS

LEÓN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ejecutará una obra de paso sobre el arroyo de Magaz, dentro del término municipal en Camponaraya (León), con un presupuesto de más de 60.000 euros y que se entregará a la Junta Vecinal de Magaz de Abajo para su gestión, mantenimiento y conservación.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), José Antonio Quiroga; el alcalde del Ayuntamiento de Camponaraya, Eduardo Morán, y el pedáneo de la Junta Vecinal de Magaz de Abajo, Jonathan López, han rubricado un convenio de colaboración.

En el marco de este acuerdo, se posibilitará la construcción de una nueva obra de paso sobre el arroyo de Magaz o del Tablón, que conectará el camino entre Narayola y Cacabelos, según ha informado la CHMS en un comunicado recogido por Europa Press.

El presente convenio determina las condiciones para la financiación, ejecución de las obras y posterior entrega a la Junta Vecinal de Magaz de Abajo, para su mantenimiento y conservación.

Actualmente en el lugar de Las Calderas, ubicado junto a Magaz de Abajo, existe una losa de paso sobre el arroyo que conecta el camino que discurre entre Narayola y Cacabelos, que ha colapsado hace algún tiempo y se encuentra desde entonces caída sobre el cauce, lo que impide el paso de vehículos y personas, y supone un obstáculo para la óptima comunicación en la zona.

De este modo, la restitución del puente se realizará mediante una losa de hormigón armado similar a la existente, apoyada sobre estribos de la misma tipología, y la estructura se dotará de su correspondiente murete y barandilla y los estribos serán protegidos mediante aletas construidas a base de escollera hormigonada.

La inversión total necesaria para la actuación se estima en 60.200 euros, sufragada en un 90 por ciento por la CHMS y un 10 por el Ayuntamiento de Camponaraya, respectivamente, mientras la Junta Vecinal pondrá a disposición los terrenos necesarios para la ejecución.

Una vez finalizadas y recibidas las obras por parte de la CHMS, serán entregadas a la Junta Vecinal de Magaz de Abajo para su gestión, mantenimiento y conservación.