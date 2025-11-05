Chocolates Trapa recibe la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Palencia . - EUROPA PRESS

PALENCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Palencia ha entregado sus premios anuales, que este año cumplen su 52 edición y han recaído en siete entidades de la provincia, entre ellas Europraliné (Chocolates Trapa), que ha recibido la Medalla de Oro.

La Medalla de Plata, por su parte, reconoce a Aislamientos Javier; la Medalla de Bronce se ha entregado a Luis Casañé Decoración. Vinok ha recogido el premio Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías; Saque Pádel Club ha sido destacado como Emprendedor- Nueva Empresa y La Mejillonera ha sido merecedora del Premio Turismo. Finalmente, la Agrupación Musical de Guardo, AMGu, ha recogido el Premio Especial a la Relevancia.

El presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Conrado Merino, ha destacado el mérito de todos los premiados y de todos los empresarios y se ha referido a los problemas del sector como son la falta de trabajadores y el absentismo laboral que alcanza ya el 14%, y que afecta a la competitividad de las empresas.

En este sentido, Merino también ha pedido mejorar el sistema para que las empresas dejen de ser "recaudadores de impuestos" y las mejoras salariales repercutan más directamente en los trabajadores.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado los retos que afrontan los empresarios "que empujan la economía, sostienen estado bienestar, recaudan impuestos y crean puestos de trabajo en beneficio de la región".

Carriedo ha insistido en la importancia de las empresas y ha destacado que las políticas de la Junta de Castilla y León van orientadas a favorecer la actividad de las empresas y su crecimiento "con impuestos bajos y políticas tributarias inteligentes y moderadas y pensando en presupuestos que ayuden a la generación de empleo".

Finalmente, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha recordado las dificultades que supone para las empresas el incremento de impuestos, las cargas en la gestión y la transformación digital. Se ha referido a las nuevas obligaciones de facturación que se pondrán en marcha a partir de enero y a las convocatorias de la institución provincial para el tejido industrial, que destinan más de 1,5 millones euros para ayudar a las empresas de la provincia.