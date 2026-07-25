Un ciclista queda inconsciente tras sufrir una caída en Carucedo (León)

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LEÓN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha quedado inconsciente tras sufrir una caída en la carretera LE-6202, a la salida de la localidad leonesa de Carucedo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las 13.20 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída del ciclista y solicitaba asistencia para la víctima, que había quedado inconsciente.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar del accidente.