Un ciclista queda inconsciente tras sufrir una caída en Carucedo (León)

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Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 25 julio 2026 14:13
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   LEÓN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un ciclista ha quedado inconsciente tras sufrir una caída en la carretera LE-6202, a la salida de la localidad leonesa de Carucedo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El suceso se ha producido sobre las 13.20 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída del ciclista y solicitaba asistencia para la víctima, que había quedado inconsciente.

   El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar del accidente.

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