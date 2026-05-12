El Ciclo de Órgano acercará a Ávila siete conciertos con Montserrat Torrent como protagonista en su centenario

Un momento de la presentación del ciclo. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila acercará las próximas semanas siete conciertos dedicados al órgano que se celebrarán en diferentes espacios de la ciudad y en los que tendrá un capítulo especial Montserrat Torrent, en la celebración de su centenario.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, y Francisco Javier López, responsable de Organaria, entidad con la que se desarrolla este ciclo musical, han presentado una nueva edición del Ciclo de Conciertos de Órgano 'Ciudad de Ávila', que se celebrará en los meses de mayo y junio y tiene como objetivo acercar la música de órgano y estos instrumentos musicales que se conservan en los templos abulenses a la población.

Sonarán cuatro instrumentos, fundamentales dentro del patrimonio organístico español, que se encuentran en la ciudad de Ávila, como son el órgano barroco de la basílica de San Vicente (c. 1750); el órgano de la basílica de La Santa, instrumento emblemático del romanticismo francés, de principios del siglo XX y con manufactura de la Casa Cavaillé-Coll; y los dos órganos de la catedral de Ávila: el del ala sur, un instrumento románico sinfónico de 1924, ampliado en 1971, y el del lado norte, de Leandro Garcimartín, datado en 1828 y restaurado en 2008, uno de los más emblemáticos de la organería española.

Al carácter patrimonial de los instrumentos musicales que van a sonar se sumará en este ciclo el carácter internacional que aportarán los intérpretes que van a integrar los conciertos, llegados no sólo de varios puntos de España sino también de Italia, México, en el marco del hermanamiento con el Festival Internacional de Órgano de Morelia, o Polonia, detalla el Consistorio a través de un comunicación.

PROGRAMACIÓN

Los conciertos comenzarán el 22 de mayo (20.30 horas), en la catedral de Ávila, con los abulenses Celia Miranda y Francisco Javier López.

Profesora de órgano en el Conservatorio Profesional de Teruel y organista en Arenas de San Pedro, la primera, ofrecerá un concierto junto al organista de la seo abulense, compositor, concertista internacional y profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Ávila Francisco Javier López.

El segundo de los conciertos será en la basílica de La Santa el 31 de mayo (18h), con los mexicanos Jorge Alberto Martínez Carranza en el órgano, acompañado por el violinista Alejandro J. Sandoval. En junio, el ciclo de conciertos de órgano contará el 1 de junio (20.30h, Catedral), con la barcelonesa Montserrat Torrent.

Premio Nacional de Música 2021, en la modalidad de Interpretación, y figura singular y referente en el ámbito internacional, la organista no pudo estar hace unas semanas en el concierto previsto, pero se espera sí esté en Ávila en esta jornada para ofrecer un recital con el que celebre cien años de vida, de magisterio y de sabiduría.

El sevillano Pedro Luengo, organista de la catedral de Sevilla y de la iglesia del Salvador, estará en Ávila el 5 de junio para ofrecer un concierto en la catedral (20.30h), y le seguirá, el 12 de junio (20.30h, Catedral), el italiano Olimpio Medori, concertista internacional que, además, es experto y estudioso de los instrumentos de teclado y organista emérito de la iglesia de San Filippo Neri, en Florencia.

Los dos últimos conciertos del ciclo se celebrarán los días 21 y 28 de junio, a las 20 horas, en la basílica de San Vicente. Llegarán de la mano de Radoslaw Marcec, músico polaco, profesor en la Academia de Música de Bydgoszcz (Polonia) y galardonado en numerosos certámenes, además de haber publicado varios trabajos discográficos, y de la baezana Pepa Gámez, que refuerza el hermanamiento entre las ciudades Patrimonio Mundial de Ávila y Baeza (Jaén).

La entrada a todos los conciertos será libre hasta completar el aforo.