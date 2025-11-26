Cientos de agentes medioambientales reclaman ante las Cortes una ley propia en CyL como propone UPL-¡Soria Ya!

El procurador de ¡Soria Ya! Ángel Ceña con los responsables de CSIF en la concentración de los agentes medioambientales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de agentes medioambientales de Castilla y León se han concentrado ante las Cortes para reclamar una ley propia para este cuerpo como la que ha propuesto el Grupo UPL-¡Soria Ya!, que este miércoles se toma en consideración en el Parlamento autonómico.

Tras una pancarta en la que se podía leer "Por una ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales en Castilla y León", los agentes han respaldado la proposición de ley de UPL-¡Soria Ya! con una concentración convocada por CSIF a las puertas de las Cortes.

Allí, los procuradores Ángel Ceña (¡Soria Ya!) y Alicia Gallego (UPL) han explicado el objeto de la iniciativa que han presentado, que pretende dotar a la Comunidad de una ley para el Cuerpo.

Ceña, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que lo que pretenden es dotar a este cuerpo de una "clarificación específica" de las funciones que tiene que hacer, darle seguridad jurídica y fijar las funciones que tienen estos profesionales como agentes de la autoridad y como policía judicial.

"Queremos especificar clara y nítidamente que este cuerpo tiene que tener una estructura que le permita tener una carrera profesional y unos ascensos profesionales mucho más evidentes que los que tiene ahora, no un estancamiento", ha señalado el procurador.

Además, ha incidido en que los agentes medioambientales son los que "cuidan de verdad" del medio ambiente, no solo de los bosques y del monte, sino también del agua, de los ríos, de las especies en peligro de extinción, "de los miles y cientos de miles" de hectáreas protegidas que hay en Castilla y León.

IMPORTANTE LABOR

Sin embargo, ha explicado que hasta ahora los agentes no han sido "ni reconocidos ni agradecidos" cuando considera importante reconocer su labor en el cuidado del medio natural, pero también en la dana o en la pandemia, por lo que considera necesaria la ley, que ha afirmado que viene "obligada" por una ley básica estatal, la Ley 4/2004 de agentes forestales y medioambientales.

Pero además, Ceña considera que también en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en la Constitución se habla "claramente" de la defensa y protección del medio.

Así, frente a las críticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que culpa a los grupos parlamentarios de "tumbar" un proyecto "bueno" de presupuestos para la Comunidad, ha reclamado al PP que "no tumbe una ley buena para los agentes medioambientales de Castilla y León y para todo el medioambiente de Castilla y León".

Por su parte, la procuradora leonesista Alicia Gallego considera que el cuerpo de agentes medioambientales es "esencial" y son necesarios unos profesionales "cuidados", que tengan sus derechos y medios, algo que considera que el "desastre" de este verano ha hecho todavía "más evidente".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de tener una normativa adecuada para cuidar a estos profesionales, tras lo que ha señalado que la Comunidad tiene "unas competencias que odia, que no quiere reconocer", cuando esta ley podría recoger recursos importantes para la enconomía y riqueza que suponen la flora, la fauna los ríos o los lagos. "Todo esto genera una riqueza en el mundo rural y sobre todo protegería nuestro entorno, que es tan necesario", ha añadido.

Gallego ha agregado que los desastres que se han sufrido este verano no pueden ser "a costa siempre del profesional", al que ha afirmado que se somete a "unas condiciones inhumanas, laborales, en donde no se cuida" mientras se ve todo el "derroche económico" de la Junta.

PASO "AL FRENTE"

Por otro lado, la agente medioambiental y delegada de CSIF Sara Mateos ha asegurado que Castilla y León tiene la posibilidad de "dar un paso hacia adelante, un paso al frente" en la protección del medio ambiente gracias a la proposición de ley.

Mateos considera que esta norma es "una apuesta hacia el futuro" y garantiza que los agentes medioambientales, un servicio público autonómico que protege el medio ambiente, puedan trabajar "con medidas, con medios y con seguridad".

A este respecto, ha recordado que a día de hoy estos profesionales custodian más de la mitad del territorio de la Comunidad y realizan funciones tan "complejas" como la prevención de incendios forestales, la búsqueda y rescate de personas o la persecución de delitos medioambientales, todo ello "sin unas normas claras" que les respalden.

"Esta norma nos da una estructura, relaciona nuestras obligaciones y nuestras funciones, nos da más formación y todo esto es en beneficio de un mejor servicio hacia el ciudadano y de una mejor protección del medio ambiente que a día de hoy es lo más necesario", ha insistido.