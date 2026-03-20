Cientos de personas visitan en su primera jornada la VI Feria de Alimentos de Valladolid, abierta hasta el domingo

Inauguración de la Feria Alimentos de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han visitado en su primera jornada la VI Feria de Alimentos de Valladolid, que permanecerá abierta hasta el domingo en el Espacio La Granja de la capital vallisoletana.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado de diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, y el responsable del servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, han dado la bienvenida a expositores y visitantes en la apertura de la Feria.

Durante la inauguración, Conrado Íscar ha recordado que durante este año se celebra el décimo aniversario de la puesta en marcha de la marca de calidad Alimentos de Valladolid, a la que cada vez se adhieren más productos y empresas con cerca de 600 y 2.000, respectivamente.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha incidido en que cada vez más empresas quieren estar representadas en la Feria, pero el espacio es limitado, y ha adelantado que llevan tiempo trabajando en "dar un salto mayor", algo que tienen que "marcar" los que forman parte de Alimentos de Valladolid, marchamo que viajará a Valencia o Zaragoza pero también al exterior de España para su promoción.

En el certamen participan 49 empresas agroalimentarias que representan a bodegas, queso, dulces, frutos secos, cerveza artesana, conservas, legumbres, pan, aceite, trufas, kombucha y productos cárnicos, muestran lo mejor de su oferta al público vallisoletano que, una vez más, ha respondido a la llamada de Alimentos de Valladolid en el inicio de este certamen.

Como novedad de esta edición destaca la instalación de una carpa exterior de 200 metros cuadrados para prolongar la entrada al edificio de la Granja y dar cabida a un mayor número de productores en atención a la demanda tanto de expositores como de visitantes.

EXPOSICIÓN Y MARIDAJE

La Feria, que permanecerá abierta hasta el domingo, contará con una amplia variedad de actividades, como un taller de preparación de tablas de queso y degustaciones con maridaje. La entrada será libre y permitirá a los visitantes disfrutar de una experiencia única en el corazón de Valladolid, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

La Feria está lista para recibir a todos los amantes de la gastronomía y promete ser un referente para los productos de calidad de Valladolid.

La Feria ha abierto sus puertas al público general desde la tarde de este viernes y se podrá visitar hasta el mediodía del domingo en horarios de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 por las tardes.

A lo largo de estos días se celebrarán varias actividades que han comenzado el viernes y continuarán el sábado, 21 de marzo, a las 13.00 horas, con una degustación de cocido con maridaje a cargo de Catering Zatajones con Cocido tres vuelcos, con el maridaje de Bodega Lar de Maía, Bodegas Ogon y Bodega Museo Pago de los Estares.

Finalmente, el domingo 22 de marzo, a las 13.00 tendrá lugar una degustación de lentejas de Tierra de Campos con maridaje, con la colaboración de Catering Zatajones con Cocido tres vuelcos, con el maridaje de Bodega Lar de Maía, Bodegas Ogon y Bodega Museo Pago de los Estares.

La Diputación de Valladolid, a través de la marca Alimentos de Valladolid, ha señalado que reafirma su compromiso con la promoción del patrimonio gastronómico local, al mismo tiempo que fomenta la colaboración y el crecimiento de los sectores agroalimentarios y de la restauración en la provincia.