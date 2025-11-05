Cierra el Campo Grande de Valladolid debido a los avisos por viento y lluvia

Cierre del Campo Grande ante los avisos por viento y lluvia. - POLICÍA MUNICIPAL

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado del cierre del Campo Grande debido a los avisos por viento y por lluvia, que ya ha empezado a caer en la ciudad.

"Ante las alertas por viento y lluvia, el Campo Grande permanecerá cerrado debido al temporal", ha publicado en su perfil de la red 'X' la Policía (@PoliciaMV).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo ante la posibilidad de vientos con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora que podrían alcanzar localmente los 90.