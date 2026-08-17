Cinco bodegas participan este sábado en la III Feria del Vino de Cubillas (Valladolid) que ofrece gastronomía y música

El diputado Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, acompañado por el alcalde, Julio Fernández, ha presentado la III Feria del Vino de Cubillas de Santa Marta. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Cubillas de Santa Marta acogerá este sábado, 22 de agosto, la III Feria del Vino de Cubillas en la Plaza Mayor del municipio, donde cinco bodegas locales ofrecerán sus productos, y además habrá gastronomía y música en directo a partir de las 19.00 horas.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, acompañado por el alcalde de Cubillas de Santa Marta, Julio Fernández, ha afirmado en la presentación de la feria enológica este lunes en el Palacio de Pimentel que para la localidad "el vino rosado no es solo un producto, sino la identidad de sus vecinos".

"La feria del vino rosado es la fiesta en la que se comparte tradición, cultura y el sabor inconfundible de sus vinos. Elaborado de manera tradicional, el vino rosado representa la felicidad y arraigo, pero también naturalidad", ha añadido el diputado sobre el municipio vallisoletano que tiene como "seña de identidad" esta bebida.

Asimismo, el alcalde de la localidad ha explicado que es "inevitable" relacionar el producto vinícola con Cubillas porque es un pueblo "que huele a vino, que sabe a vino y que vive del vino" por una tradición que se remonta siglos atrás que ha sabido mantenerse viva de generación en generación, "sin perder nunca la esencia y las creencia de los antepasados".

En esta línea, Fernández ha recordado que actualmente su municipio es "el segundo de la DO de Cigales con mayor superficie de viñedos, con alrededor de 500 hectáreas y, además, el municipio con mayor número de bodegas inscritas en el Consejo Regulador, con ocho, a las que se suman otras dos bodegas más que elaboran vino fuera de la denominación, en toral, diez bodegas" y ha aseverado que esto los sitúa en un lugar "destacado" dentro de la denominación.

Asimismo, Fernández ha reivindicado que los visitantes tendrán la oportunidad de degustar las elaboraciones de cinco bodegas de Cubillas de Santa Marta y patrocinadoras del evento: Bodega Pago Las Norias, Bodegas Protos, Bodegas Lar de Maia, Bodegas Santa Rufina y Bodegas Alfredo Santamaría, entre las que también tendrá presencia Bodegas Félix Salas, procedente del municipio vecino de Corcos del Valle, que acudirá como bodega invitada.

PROGRAMA

Para acompañar las catas de vino, la organización ha diseñado una programación que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza Mayor con música por el DJ Panch que estará acompañado con un stand con cócteles de vino y a partir de las 19.30 horas tendrá lugar la cata de vino y gominolas DO Cigales en el polideportivo. Le sigue, a las 20.30 horas, un espectáculo de flamenco por el grupo Agüita Salá y, una vez finalizado el directo, la fiesta continuará con la discomovida La Perla Negra.

Además, desde el Ayuntamiento han planteado una serie de actividades que se podrán disfrutar en todo el transcurso de la cita en el mercado artesanal que tendrá puestos dedicados a la venta de productos de artesanía y talleres de decoración de copas y de tote bags con corcho.

Los asistentes podrán adquirir bonos por un importe de 12 euros y que incluyen cinco consumiciones de vino, una botella de agua y una copa de cristal y, ante la alta demanda prevista para esta tercera edición, la organización recomienda adquirir los pases de manera anticipada a través de varios puntos de venta oficial como el bar de Cubillas, en el Ayuntamiento o la web de la feria.

También será posible comprar las entradas de forma presencial el mismo sábado en el recinto de Cubillas, si bien esta opción estará habilitada únicamente hasta fin de existencias, la organización anima a todos los interesados a ser "previsores" para no quedarse sin ellas.