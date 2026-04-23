Cinco heridos en otros tantos accidentes de tráfico en la provincia de Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas este jueves como consecuencia de otros tantos accidentes de tráfico contabilizados en la provincia de Burgos, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El primero de ellos se ha producido minutos antes de las 05.30, que es cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha sido informo de la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 6 de la BU-P-1007, en Estepar, donde, había resultado herido un hombre de unos 40 años que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha desplazado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha asistido al conductor, que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Poco después, a las 11:34 horas, se informaba de una colisión por alcance entre dos turismos en el pk 233 de la A-1, en Villariezo, donde, solicitaban asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 55 años que se quejaba de la cadera. Se ha informado a Tráfico de Burgos y a Sacyl.

UN CICLISTA Y UN MOTORISTA

El tercer accidente se ha producido sobre las 13.10 horas a causa del vuelco de un turismo que ha dado varias vueltas de campana en el pk 4 de la BU-627, en Isar dirección Villadiego, donde ha resultado herido el conductor, que ha salido por sus propios medios del vehículo.

Minutos después, sobre las 13.15 horas, se ha registrado otro fruto de una colisión entre un turismo y una bici en la BU-V-5242, en Suzana, donde, ha resultado herido el ciclista, un varón de unos 75 años.

El quinto siniestro hasta ahora ha sido contabilizado a las 17.47 horas a causa de la salida de vía de una moto en el pk 233 de la A-1, en Villariezo sentido Madrid, donde ha resultado herido el motorista, un varón de unos 45 años.