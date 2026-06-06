Cinco heridos en tres accidentes viales ocurridos en la provincia de Ávila

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas en tres accidentes viales ocurridos en distintos puntos de la provincia de Ávila como La Adrada, Piedralaves y Cebreros durante la jornada de este sábado, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

Estos siniestros se suman al accidente mortal ocurrido también en la mañana de este sábado en Santo Domingo de las Posadas, donde ha fallecido un varón de 70 años como consecuencia de la colisión entre un turismo y un camión en la carretera N-403.

Antes de ello, en torno a las 9.34 horas, se producía una colisión entre un turismo y una bicicleta en la avenida Castilla y León de La Adrada, la travesía de dicha localidad. En la misma resultó herido el ciclista, de unos 65 años, que se encontraba consciente y presentaba un golpe en la cara.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico que trasladó al herido al centro de salud de Sotillo.

A las 10.48 horas se informaba del vuelco de un turismo, con dos ocupantes, en Piedralaves, en la carretera CL-501, kilómetro 27. Según los alertantes, se trataba de una mujer y un varón mayores, ambos conscientes, a quienes habían conseguido extraer del vehículo.

El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Los heridos en este accidente fueron una mujer y un varón de unos 60 años, a quienes ha trasladado la ambulancia de soporte vital básico al hospital de Talavera de la Reina (Toledo).

Un tercer accidente con heridos, en este caso en Cebreros a las 12.56 horas, se produjo cuando un turismo volcó a su paso por el kilómetro 17 de la carretera AV-502. Los alertantes solicitaron asistencia para una mujer y un varón de unos 60 años, que estaban conscientes y habían logrado abandonar el turismo por su propio pie.

El 112 avisó a la Policía Local de Cebreros, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió finalmente dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de la localidad. Las dos ambulancias trasladaron a las dos personas heridas al hospital de Ávila.