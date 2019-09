El cine de animación protagoniza la sección Miniminci

Publicado 25/09/2019 11:22:11 CET

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Miniminci, la muestra no competitiva de películas dirigida a niños de entre 7 y 12 años, estudiantes de Primaria de los colegios de Valladolid y del resto de Castilla y León, programará esta 64 Seminci un total de 16 largometrajes, 14 de ellos de animación. Además, tres de esos largometrajes contienen a su vez pequeñas piezas audiovisuales de diferentes autores a modo de cortometrajes.

El Laboratorio de las Artes (LAVA) de Valladolid, el Auditorio Miguel Delibes y el Teatro Cervantes son los espacios donde se realizarán las proyecciones de Miniminci, para la que este año han solicitado asistencia hasta la fecha un total de 90 centros de Primaria de la capital y provincia, Segovia, Zamora, Burgos y Salamanca. Las películas seleccionadas proceden de países como España, Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, China, Venezuela o República Checa.

En esta séptima edición, los pequeños espectadores podrán ver títulos como Azahar, de Rafael Ruiz; Baishe: Yuanqi (White Snake), de Amp Wong y Ji Zhao; Luis & The Aliens (Luis y los extraterrestres); Bikes, de Manuel J. García; Den Utrolige Historie om den Kæmpestore Pære (La increíble historia de la pera gigante); Elkano Lehen Mundu Bira (Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo); Ernest et Célestine en hiver (Ernest & Célestine, cuentos de invierno); Gordon och Paddy (Gordon y Paddy); Mia et le lion blanc (Mia y el león blanco); MisIón H2O, de Álvaro Cáceres; Monky, de Maria Blom, y tres películas integradas por cortometrajes: Zog (Zog, dragones y heroínas), The Highway Rat (La rata pirata) y Le vent dans les roseaux (El viento entre las cañas).