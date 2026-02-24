El cine europeo, protagonista en Segovia con cinco proyecciones y votación popular para elegir el Premio LUX

SEGOVIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, con el centro Europe Direct, ha organizado un nuevo Ciclo de Cine Europeo que tendrá proyecciones gratuitas de cinco películas que los espectadores podrán valorar para elegir la ganadora del Premio LUX 2026.

La iniciativa se desarrollará durante todos los martes del mes de marzo y permitirá a los espectadores disfrutar de las cinco películas candidatas al prestigioso Premio del Público LUX 2026. Las proyecciones tendrán lugar en la sala Julio Michel de la Cárcel-Centro de Creación, comenzarán siempre a las 20.00 horas, se ofrecerán en versión original con subtítulos en castellano y tendrán entrada libre hasta completar el aforo.

El programa comieza el próximo martes, 3 de marzo, con la cinta irlandesa 'Christy', dirigida por Brendan Canty, que explora las complejidades de los vínculos familiares en un entorno obrero. El 10 de marzo se proyectará la esperada 'Sorda' (Deaf), de la cineasta española Eva Libertad. Este largometraje también se integra en la programación del Encuentro Mujeres 2026 y narra el desafío de la maternidad desde la perspectiva de una mujer sorda.

El ciclo continuará el 17 de marzo con 'It was just an accident', de Jafar Panahi. El 24 será la fecha para ver la producción francesa 'Love me Tender', de Anna Cazenave Cambet, que aborda la lucha por la libertad personal y la custodia de un hijo. Finalmente, el realizador Joachim Trier cerrará la muestra el 31 de marzo con 'Sentimental Value', un drama nórdico sobre las relaciones paternofiliales en el mundo del espectáculo.

Este ciclo otorga al espectador un papel activo en la industria cinematográfica europea pues los asistentes podrán puntuar las películas vistas, contribuyendo directamente a la elección de la obra ganadora del Premio del Público LUX 2026.

Como incentivo, participar en este proceso de votación da opción a un sorteo para un viaje al Parlamento Europeo para asistir a la ceremonia de entrega del galardón el próximo 14 de abril, donde los premiados podrán conocer de primera mano a los equipos técnicos y artísticos de las cintas candidatas.

Organizado junto a la Academia de Cine Europeo, este galardón simboliza el respaldo institucional a la diversidad cultural y el apoyo tangible a las artes, y consolida a Segovia como referente en la cultura cinematográfica europea.