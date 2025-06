La cineasta vallisoletana Gemma Cubero del Barrio, reconocida en los 46 Premios Emmy de Noticias y Documentales

Se convierte en la primera española en ingresar en el Círculo de Plata de estos galardones que se celebran este jueves en Nueva York

La cineasta vallisoletana Gemma Cubero del Barrio será reconocida este jueves, 26 de junio, con su ingreso en el Círculo de Plata de los 46 Premios Emmy de Noticias y Documentales, que se celebrarán este jueves 26 de junio en Nueva York, en Estados Unidos.

Cubero del Barrio, originaria de Medina del Campo y residente en Estados Unidos, se convierte así en la primera española en recibir este reconocimiento por sus más de tres décadas de trayectoria, según ha informado el equipo de la cineasta en un comunicado recogido por Europa Press.

"Desde muy joven descubrí el poder de contar historias. A través de los documentales y de las experiencias que la gente ha compartido conmigo, he comprendido que somos espejos, y que el lenguaje del cine nos ayuda a entendernos. Me siento honrada y profundamente conmovida con este reconocimiento", ha manifestado al respecto.

Cubero del Barrio comenzó en San Francisco, California, de la mano de la cineasta mexicoamericana Lourdes Portillo, quien la introdujo al cine documental con su película 'Señorita Extraviada', sobre los feminicidios en Ciudad Juárez.

Desde entonces, la cineasta ha desarrollado una filmografía en la que ha explorado temas de identidad, memoria, cultura y medioambiente. Su primer largometraje como directora junto a Celeste Carrasco, 'Ella es el matador', fue galardonado como Mejor Documental en la Semana de Cine de Mujeres de Cuenca, y obtuvo el Premio del Público en Medina del Campo (2010). También se convirtió en uno de los documentales más vistos en la televisión pública de Estados Unidos.

En 2011, la medinense recibió la prestigiosa Beca Annenberg para cursar el máster en Periodismo especializado en Artes en la Universidad del Sur de California.

Desde entonces, ha alternado su labor como directora, guionista y productora con la docencia y la mentoría a nuevos talentos del cine documental.

Entre sus títulos más destacados se encuentran 'Ottomaticake', 'Nuestra isla habla', 'Our atoll speaks' y 'The island in me'. Sus obras han sido proyectadas y premiadas en festivales nacionales e internacionales, con el respaldo de instituciones como PBS, Latino Public Broadcasting, Pacific Islanders in Communications, Women Make Movies, Kickstarter, el Tribeca Film Institute, el Centro Redford y el Fondo de Medio Ambiente de Naciones Unidas, entre otros.

Su último largometraje, 'The island in me', ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Documental FIFO de Tahití (2022), fue emitido por la televisión francesa y alemana, y se presentó en festivales como DocEdge (Nueva Zelanda), Cinequest, Hawai'i International Film Festival o el San Francisco Green Film Festival.

Además, Cubero ha trabajado como productora consultora en proyectos internacionales y ha colaborado con la productora de Julio Medem, Alicia Produce, en los documentales '¿Qué tienes debajo del sombrero?' y '1% Esquizofrenia'.

En España, ha aparecido en el programa 'Españoles en el mundo', de RTVE (episodio Aloha). En este momento desarrolla dos documentales, uno sobre tango titulado 'El Abrazo' y otro sobre las emociones a través de la vida del psicólogo norteamericano pionero en la expresión facial Paul Ekman, titulado 'Emotions revealed'.