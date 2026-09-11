Archivo - Los cineastas Gala Hernández, Anna Cornudella, Fany de la Chica y Jonás Trueba visitarán el Musac este otoño dentro de la programación del Grupo de Diálogo sobre Cine. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo (GDCC) del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) programará hasta diciembre encuentros mensuales con los directores Gala Hernández, Anna Cornudella, Fany de la Chica y Jonás Trueba, en las que los cineastas compartirán con el público leonés sus últimas películas.

El GDCC es un espacio de visionado, intercambio y análisis acerca del cine y el vídeo contemporáneos. Centra su actividad en reuniones, talleres, proyecciones y encuentros mensuales con cineastas, todo ello programado de forma colectiva.

La programación comenzará el jueves 17 de septiembre a las 20.00 horas con una sesión dedicada a la cineasta y artista Gala Hernández, cuyo trabajo explora las relaciones entre tecnología, subjetividad y cultura digital y aborda fenómenos contemporáneos desde una mirada crítica.

Formada entre Barcelona y París, sus películas transitan entre el documental y la ficción e integran múltiples lenguajes visuales. Su documental 'La mecánica de los fluidos' (2022 fue galardonado con el Premio César al Mejor Cortometraje Documental en 2024, según ha informado el Musac en un comunicado a Europa Press.

La realizadora presentará en el Musac sus tres últimas películas: 'La mecánica de los fluidos' (2022), '+10k' (2025) y 'like moths to light' (2026) y tras la proyección tendrá lugar un coloquio con el público asistente. La actividad es gratuita hasta completar aforo, previa reserva de entradas en la página web del Musac desde el 14 de septiembre.

Las sesiones continuarán el 15 de octubre con la proyección de 'The Human Hibernation' (2024), de Anna Cornudella; el 12 de noviembre con 'Tiempo entre olivos' (2025), de Fany de la Chica y el 10 de diciembre con 'Los ilusos 13 + 13' (2026), de Jonás Trueba.