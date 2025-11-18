El Circuito de Pádel Indoor de la Diputación de Segovia priorizará a jugadores del entorno rural

Archivo - Un momento de la competición en el torneo de 2025. - DIPUTACIÓN - Archivo

SEGOVIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XIV Circuito Provincial de Pádel Indoor de la Diputación de Segovia alcanzará las 220 parejas (la mitad en clase femenina y la mitad en masculina) con "prioridad de inscripción" para aquellos que estén empadronados en algún municipio de la provincia.

Esta edición 2026 ha aumentado a 220 las parejas participantes, que se repartirán en dos categorías, femenina y masculina, y también sube un 25 por ciento el importe de los premios, aunque se mantiene el coste de inscripción 25 euros por jugador, como en temporadas anteriores. El plazo para ello se inicia el 2 de enero de 2026.

Además de las dos categorías masculina y femenina, el torneo tiene tres niveles de competición (Oro, Plata y Bronce) y dos cuadros (principal y de consolación).

El cupo máximo de cada categoría es de 110 parejas, con la prioridad a los censados en municipios de menos de 20.000 habitantes --solo lo supera la capital--. Si una categoría no cubriera el número máximo de parejas, se completará en la otra y, si existe más demanda que plazas disponibles se atenderá al orden de inscripción.

Al inicio de cada jornada se entregará a cada jugador un kit de participación (botella de agua, pieza de fruta y ticket de comida). Todos los participantes recibirán en cada jornada una prenda de pádel distinta (polo técnico de manga corta, camiseta técnica de manga corta, pantalón corto o falda, sudadera, chaleco, calcetines y muñequeras, gafas protectoras o paletero), todo para hombre y mujer, tanto en tallaje como en diseño.

En cuanto a los premios, las dos primeras parejas clasificadas de cada jornada recibirán trofeo además de 300 y 170 euros en Oro; 200 y 120 euros en Plata; y 150 y 80 euros en Bronce.

En el Máster Final, las dos primeras parejas clasificadas recibirán material deportivo además de 350 y 200 euros en el nivel Oro; 240 y 150 euros en Plata; y 180 y 100 euros en Bronce. En el cuadro de consolación la primera pareja clasificada tendrá la inscripción gratuita y preferente para la siguiente jornada. Y tanto esa dupla como la segunda clasificada recibirán un trofeo.

CUATRO JORNADAS

El circuito está compuesto por cuatro jornadas ordinarias y un Máster final, una por mes, de enero a mayo, con jornadas desde el jueves a partir de las 18.00 horas hasta el domingo a partir de las 18.00 horas. La competición tendrá lugar en las instalaciones de Padelzone 2.0, en el polígono industrial de Valverde del Majano.

La inscripción de las parejas se efectuará a través del formulario existente en la página web de la Diputación (https://www.dipsegovia.es/inscripciones-padel).

Todos los partidos se disputarán con punto de oro. Los del cuadro principal serán al mejor de tres sets con tie-break a siete en caso de llegar a 6-6, y con súper tie-break a 11 puntos en caso de empatar a un set. Los partidos del cuadro de consolación se jugarán al mejor de un set de nueve juegos y, en caso de empate a siete juegos, habrá un súper tie-break de once puntos.

Para el Máster final se clasificarán los 64 mejores jugadores masculinos y las 64 mejores femeninas, según el ranking por puntos al finalizar el circuito. Otra de las novedades para esta decimocuarta edición es la posibilidad de usar las instalaciones de Padel Four para los partidos del cuadro de consolación, con el objetivo de agilizar la competición.