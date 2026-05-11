El 'Circuito Relife' llega este martes a Palencia para formar a jóvenes en la prevención de las adicciones

PALENCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La capital palentina acoge este martes, 12 de mayo, una nueva edición del 'Circuito Relife' para formar a jóvenes en la prevención de las adicciones, tanto las relacionadas con el consumo de sustancias como las vinculadas al uso excesivo de pantallas.

Con el objetivo de ofrecer herramientas y formación que ayuden a los jóvenes a tomar decisiones responsables, la Fundación Relife y CaixaBank celebrarán una nueva jornada del 'Circuito Relife' en el Teatro Principal de Palencia.

Tras recorrer diferentes puntos del país, el proyecto aterriza, por primera vez, en la ciudad para visibilizar los riesgos de las dependencias y fomentar estilos de vida saludables entre los adolescentes.

Se trata de un encuentro dirigido a alumnos de centros educativos que contará con intervenciones de profesionales y testimonios de superación en primera persona. Participarán el exfutbolista y presidente de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno; la representante de Acción Social de CaixaBank en Castilla y León, Natalia Díez; la experta en PNL e inteligencia emocional, Miriam San José; el equipo de Mi Huella Digital, que abordará los problemas relacionados con el uso excesivo de pantallas; y el humorista Alejandro Boli.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal delegado del Servicio de Juventud, Infancia y Educación y del Servicio de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, inaugurarán y cerrarán la jornada.

La sesión comenzará a las 10:00 horas y combinará ponencias con mensajes de concienciación para sensibilizar sobre las consecuencias de las adicciones en la salud mental. Antes del inicio, a las 9:30 horas, tanto los ponentes como el concejal Orlando Castro atenderán a los medios de comunicación interesados en cubrir el evento.