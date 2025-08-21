El 'Círculo de Emprendimiento' de Valladolid abre inscripciones para su segundo ciclo del curso para emprendedores

Abierto el plazo de inscripción para el curso de Inteligencia Emocional para emprendedores - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El segundo ciclo del curso, iniciado en abril, vuelve en septiembre con temas clave como la gestión del tiempo y los límites necesarios

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Emprendimiento, iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, abre el plazo de inscripciones para el segundo ciclo del curso de Inteligencia Emocional para emprendedores.

Se trata de una formación que busca potenciar las competencias personales y profesionales clave para el éxito emprendedor que dará comienzo el 25 de septiembre y se prolongará hasta el 4 de diciembre, con un total de seis sesiones, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta nueva fase, se abordarán temas fundamentales como la gestión eficaz del tiempo, la importancia de la actitud, aprender a establecer objetivos claros y alcanzables, y la alineación entre empresa y propósito.

El curso completará las doce sesiones quincenales de 3 horas, que combinan teoría, práctica y dinámicas de networking en grupos reducidos.

El Consistorio ha remarcado que este formato crea un ambiente "cercano, de confianza y participación activa" que favorece el aprendizaje y la creación de comunidad entre emprendedores, todo ello a través de un enfoque integral que busca no solo formar en competencias emocionales, sino también fomentar un ecosistema emprendedor sólido, innovador y comprometido con el desarrollo sostenible.

COMPROMISO Y CONEXIÓN

En la primera fase del programa, desarrollada entre abril y junio, los asistentes han trabajado en talleres prácticos sobre autoconocimiento, creencias limitantes, inteligencia emocional, valores y superación de miedos transformándolos en oportunidades y fortalezas que impulsan el crecimiento personal y profesional.

Para facilitar la integración de los nuevos participantes, la primera sesión de esta segunda parte incluirá un repaso de los contenidos trabajados anteriormente, permitiendo que todos los asistentes avancen juntos desde una base común.

Las plazas son limitadas para mantener la calidad del aprendizaje y la interacción personalizada. Se reservarán automáticamente las plazas de las personas que han asistido a la primera fase, abriéndose el resto para nuevos participantes.

El curso se imparte en la Agencia de Innovación, ubicada en la calle Vega Sicilia 2bis, Valladolid, en un espacio dedicado al aprendizaje, el crecimiento personal y la creación de comunidad para emprendedores.