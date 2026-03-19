Ciuden culmina la hibridación de tres sistemas de almacenamiento energético y avanza en la producción de hidrógeno verde

Baterías de flujo de vanadio del proyecto de la Ciuden de producción de hidrógeno verde, combustibles sintéticos sostenibles y almacenamiento energético. - CIUDEN

LEÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha finalizado recientemente las pruebas de funcionamiento de la instalación de almacenamiento de energía con la tecnología de flujo de vanadio (VRFB), que forma parte del proyecto de producción de hidrógeno verde, combustibles sintéticos sostenibles y almacenamiento energético.

Este sistema de almacenamiento, de un megavatio de potencia y ocho megavatios hora de energía, incluye un módulo de experimentación de 100 kilovatios/800 kilovatios hora que permitirá realizar diferentes ensayos de I+D+i.

El contrato fue adjudicado a la empresa española CYMI por valor de 6,4 millones de euros y cuenta con tecnología surcoreana de la empresa H2 Inc. Dicha tecnología se caracteriza por la reacción redox del elemento vanadio en sus cuatro estados de oxidación que está diluido en varios tanques de electrolito, lo que le otorga una larga vida, más de 20 años, y permite el desacople de potencia-energía, pudiendo fácilmente aumentar la capacidad de almacenamiento.

Junto con los sistemas de baterías de sodio azufre (NaS), de un megavatio de potencia y 5,8 megavatios hora de energía, y de ion-litio de 600 kilovatios de potencia y 1,3 megavatios hora de energía (ya instalados en 2025 en el Centro de Desarrollo de Tecnologías), Ciuden dispondrá de una capacidad de almacenamiento energético de aproximadamente 15 megavatios hora, capaz de absorber una producción diaria de la planta solar fotovoltaica de 2,2 megavatio pico, durante los meses de máxima producción.

Esta integración tecnológica constituye un sistema "único" donde se hibridan a gran escala la producción solar fotovoltaica, el almacenamiento energético en baterías con la combinación de tres tecnologías diferentes y dos electrolizadores para producción de hidrógeno verde, uno de alta temperatura con celda de óxidos sólidos (SOEC/SOFC) y otro de membrana polimérica (PEM) de 300 kilovatios y 250 kilovatios respectivamente, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

SISTEMA CON MÁS AUTONOMÍA DE ESPAÑA

Se trata, además, del sistema de almacenamiento en baterías de mayor autonomía de España disponible para ensayos de desarrollo tecnológico de I+D a escala de demostración, con más de 15 horas de almacenamiento y cuenta con la batería más grande de Europa de la tecnología de flujo de vanadio.

Este proyecto de producción de hidrógeno verde y de combustibles sintéticos sostenibles con almacenamiento energético en baterías, de la Fundación Ciudad de la Energía, está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea, Next Generation EU, y tiene por objetivo obtener datos técnicos para el desarrollo a escala industrial de las distintas tecnologías que permitan extrapolar las condiciones óptimas de operación de las mismas, lo que favorecerá la descarbonización de la industria.