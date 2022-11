Clara Campoamor, parcialmente satisfecha por el fallo, pedirá el ingreso inmediato en prisión

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Clara Campoamor, a través de su letrado, Luis Antonio Calvo, ha acogido con un sabor agridulce el fallo del Tribunal Supremo que eleva a nueve años de cárcel las penas para los exfutbolistas Carlos C.S ('Lucho) y Víctor R ('Viti'), por el denominado 'Caso Arandina', tras recordar que uno de ellos ha quedado finalmente absuelto.

"Parcialmente satisfechos", es el primer sentimiento verbalizado por quien en este proceso ejerció la acusación popular en nombre de Clara Campoamor, colectivo que había mantenido la petición de 38 años de cárcel para cada uno de los tres implicados, incluido R.C.H, quien en su día fue condenado por la Audiencia de Burgos, al igual que 'Lucho' y 'Viti', a la referida pena y que luego fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, mientras que rebajó las condenas a cuatro y tres años, respectivamente, a los otros dos encausados.

Calvo, en declaraciones a Europa Press, comparte el criterio del Tribunal Supremo de considerar que ha habido violación, "lógicamente", pero no se muestra del todo satisfecho al considerar el letrado que en los hechos hubo intimidación y por tanto se trataba de una agresión sexual y tampoco asume la absolución de uno de los implicados.

Sí aplaude la decisión del TS de eliminar las atenuantes que el TSJCyL aplicó en su momento a Carlos y Víctor porque no se aprecia cercanía psicológica entre los autores y la víctima. "Yo siempre he defendido que no puede haber cercanía psicológica cuando se está actuando en grupo", ha recordado el acusador popular.

Con todo, pese a lo que esta nueva sentencia supone para la víctima a la hora de revivir lo sufrido, el acusador considera que la joven tiene por lo menos que estar "satisfecha al comprobar que el tribunal ratifica lo que en su día denunció", aunque esa satisfacción no pueda ser plena porque uno de los tres que la abordaron ha vuelto a ser exonerado "a pesar de que realizó los mismos actos que los otros dos condenados".

Conocida la sentencia del Alto Tribunal, "que ya es definitivo", Luis Antonio Calvo ha anunciado su pretensión de solicitar la ejecución inmediata de la misma para que 'Lucho' y 'Viti' ingresen en prisión para empezar a cumplir la pena, ya que hasta la fecha se encontraban en situación de libertad provisional, y entiende que tanto Fiscalía como la acusación particular adoptarán la misma decisión.