El clásico personaje de 'Don Juan' llega este miércoles al Auditorio de León en forma de ballet

Imagen de la representación del ballet de 'Don Juan' de la mano de la compañía LaMov. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía LaMov llega a la ciudad de León con la historia del clásico personaje de 'Don Juan', una función de ballet moderno que se representará este miércoles a las 20.30 horas en el Auditorio, dentro de la programación de Artes Escénicas organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

El cuerpo de baile, compuesto por Paula Rodríguez, Imanol López, Daniel Romance, María Bosch, Fermín López, Ainhoa Fernández, Leyre Domingo, Daniela Rodríguez, Mara Solans e Ignacio Molina, se armoniza con la música de Jorge Sarnago y la escenografía de Alberto Franco en un ballet "muy trabajado" por Víctor Jiménez.

Esta nueva versión de 'Don Juan', que tiene una duración de 90 minutos, es una partitura en movimiento de pasión y dolor; de misterio y belleza; de canto al deseo y a la vida más allá de la muerte. Las entradas se pueden adquirir con el abono de adultos o de manera individual por un coste de diez euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

LaMov "se atreve con todo"; con obras de vanguardia y con clásicos a los que le da una vuelta de tuerca. A 'Don Juan' le confiere ese "giro de modernidad" donde está el amor y sus paradojas; el cielo; el infierno y el purgatorio y el seductor y su amada. La obra tiene poesía, duelos con espadas, un paseo espectral, la exaltación de la carne y posee regiones donde "el sueño se hace luz y tiniebla".