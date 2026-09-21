El claustro de San Benito de Valladolid acoge la exposición fotográfica 'Paleando por la vida' de Vallkirias del Pisuerg

Foto de familia antes de la inauguración de la exposición. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El claustro de San Benito de Valladolid ha inaugurado la exposición fotográfica 'Paleando por la vida', impulsada por la asociación Vallkirias del Pisuerga para dar a conocer "la historia de este colectivo y visibilizar el valor del deporte en la recuperación tras superar un cáncer de mama".

La inauguración de la muestra ha contado con la intervención de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y de la presidenta de la asociación, Nachi García, además de la asistencia de varias integrantes del colectivo.

A través de una veintena de imágenes, la exposición propone una mirada enfocada en el proceso posterior a la enfermedad, abordando aspectos como la reactivación física, el recobro de fuerzas, el avance compartido y la práctica del deporte en equipo, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

En concreto, se centra en el 'dragon boat', una modalidad de piragüismo bautizada por la forma de su embarcación que practican las integrantes de la asociación. Junto al reflejo de la actividad cotidiana en entrenamientos, viajes y competiciones, el proyecto rinde un homenaje a las mujeres que forman y han formado parte del colectivo, tanto a las que continúan remando activamente como a las que ya no pueden hacerlo.

Desde Vallkirias del Pisuerga han destacado que el barco dragón representa un reflejo directo de su historia al reunir a mujeres con distintas edades y circunstancias.

Según ha señalado el colectivo, aunque cada integrante aporta su propia fuerza y ritmo, el barco solo avanza mediante la sincronización de las paladas en una misma dirección, por lo que la unión les permite llegar más lejos.

La muestra se podrá visitar con entrada gratuita hasta el próximo 2 de octubre, de lunes a viernes en horario de 08.30 a 14.30 horas.

La iniciativa ha contado con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, que ha facilitado y colaborado en el montaje del espacio expositivo.