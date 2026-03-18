El CMI Julián Sánchez 'El Charro' de Salamanca acoge la exposición 'Terra Nostra' de García Astudillo

SALAMANCA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro' acoge hasta el 31 de marzo la exposición de pintura 'Terra Nostra' de Juan Carlos García Astudillo, una muestra que se compone de paisajes, retratos figurativos y bodegones "de un marcado carácter realista que caracteriza toda la obra del autor salmantino, donde la naturaleza y los paisajes terrestres y humanos son una fuente de inspiración".

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas, informa el Consistorio a través de un comunicado.

"Nuestro planeta Tierra ofrece infinitas miradas que captan la atención del artista y que después plasma en sus lienzos", señala el artista. "Desde el primer momento mi estilo se ha decantado por el figurativo realista, que es el que más me gusta y en el que mejor me desenvuelvo. El óleo es la técnica que utilizo habitualmente, si bien he descubierto ahora las acuarelas. Puntualmente he experimentado con otras técnicas y estilos pero como algo anecdótico", ha abundado García Astudillo.

La muestra, en palabras del Consistorio, supone "un ejemplo más del continuo apoyo" del Ayuntamiento a vecinos y colectivos de la ciudad "para dar visibilidad a su actividad, favoreciendo la participación social en los espacios municipales".