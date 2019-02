CNMC insta a la Junta a modificar la regulación de denominaciones geográficas

Actualizado 27/02/2019 11:39:14 CET

Advierte de que la norma favorece de forma injusta a los consejos reguladores de las DO y de las indicaciones geográficas protegidas

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha pedido a la Junta de Castilla y León que modifique la regulación de las denominaciones geográficas de calidad alimentaria por considerar que esta norma favorece "injustificadamente" a los consejos reguladores de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas.

Según ha recordado la CNMC, el objetivo de este requerimiento, que fue notificado el pasado 21 de febrero, es que la Junta retire voluntariamente las restricciones a la competencia detectadas en un "paso previo" con el que la Comisión intenta evitar interponer un recurso contencioso-administrativo contra el artículo 49 del Reglamento de las denominaciones geográficas de calidad alimentaria de Castilla y León.

El artículo 49 del citado Reglamento reserva en exclusiva al consejo regulador de cada DOP o IGP el control de que los productos cumplen con las características y los requisitos de calidad exigidos y sólo cuando no exista consejo regulador, o cuando, aunque exista, no esté acreditado o solicite no llevar a cabo el control, se permite a los organismos de certificación independientes prestar estos servicios.

Para la CNMC, al reservar las tareas de control a los consejos reguladores este modelo impone restricciones a la competencia no justificadas que perjudican a los consumidores por lo que ha pedido a la Junta de Castilla y León que derogue la restricción para lo que la Administración dispone ahora de un plazo de un mes para derogar la medida restrictiva.