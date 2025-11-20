Colectivos sociales de Valladolid piden la retransmisión pública y en directo de la junta extraordinaria de la SVAV

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 colectivos sociales ha solicitado la retransmisión pública y en directo de la reunión de la junta general extraordinaria de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) prevista para el 24 de noviembre, cuando se abordará su disolución y el "carpetazo" definitivo a la integración ferroviaria pactada en el convenio de 2017.

Los colectivos solicitan esta retransmisión "íntegra" de la reunión, en la que aseguran que "se decidirá el presente y el futuro de la ciudad en las próximas décadas".

En el escrito presentado ante la SVAV recogido por Europa Press, estos colectivos argumentan que los ciudadanos de Valladolid tienen "derecho a saber de primera mano" y con "total transparencia" la posición y la argumentación de los votos de cada uno de los consejeros de la Sociedad, todos ellos pertenecientes a administraciones públicas y responsables de garantizar una administración "leal" de los intereses públicos de la ciudad.

"No aceptamos la excusa de que la SVAV sea una sociedad mercantil para evadir la exigencia de transparencia absoluta que exige la celebración de esa junta extraordinaria", afirman.

En este sentido, han recordado que la finalidad de la SVAV no es comercial, sino "manifiestamente pública", ya que su causa es el "interés público de Valladolid", que consideran que está en "grave riesgo" por decisiones que a su juicio aún son "reversibles" como la aprobación de los tres pasos de Ariza por parte de los consejeros de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid.

Además, han creen que la junta extraordinaria va a determinar de manera directa y en todos los ámbitos sociales y económicos el devenir de los vecinos de Valladolid en las próximas décadas" y por ello debe celebrarse "bajo criterios máximos de transparencia".

Por todo ello, consideran que la ciudadanía tiene "pleno derecho" a conocer, "sin filtros", qué se discute y decide en una reunión de tal trascendencia, por lo que han reclamado a los integrantes de la SVAV que habiliten la retransmisión en directo así como la publicación posterior de la grabación completa y han exigido "luz y taquígrafos"

Los colectivos que han rubricado la petición son la Plataforma de Movilidad Sostenible, la Asamblea Ciclista de valladolid (Asciva), la Federación de Padres y Madres de Alumnos (Fapava), la Plataforma por la Integración Ferroviaria, AC Ciudad Sostenible, La Curva, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA-Va), el Ateneo Republicano, Ecologistas en Acción, STECyL-i, ConBici-Coordinadora estatal en defensa de la bicicleta, la Federación de asociaciones vecinales Antonio Machado y Greenpeace Castilla y León.