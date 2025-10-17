La Colegiata de Santa María de Valpuesta ilustrará 5,5 millones de cupones del sorteo de la ONCE de este domingo

Mar Sancho e Ismael Pérez presentan el cupón de la ONCE con la imagen de la Colegiata de Santa María de Valpuesta. - JCYL

BURGOS 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y el delegado de la ONCE de Castilla y León, Ismael Pérez, han dado a conocer la imagen del cupón de la ONCE de este domingo, 19 de octubre, en el que la Colegiata de Santa María de Valpuesta (Burgos), ilustrará 5,5 millones de cupones.

Las primeras palabras del castellano aparecen en los Cartularios de Valpuesta escritos por los monjes del Monasterio de Santa María. Los dos cartularios que se conservan de época medieval son el Becerro Gótico, llamado así por el empleo de la letra visigótica, y el Becerro Galicano, por el empleo de la letra carolingia.

La Colegiata de Santa María de Valpuesta cuenta con un conjunto de tallas muy expresivas con los 12 apóstoles, de estilo renacentista y con influencia flamenca. Sus vidrieras, renacentistas del siglo XIV-XV, son una joya.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.