Una colisión múltiple en Tordesillas (Valladolid) provoca casi 5 kilómetros de retenciones en la A-62

VALLADOLID (EUROPA PRESS), 10 (EUROPA PRESS)

La colisión entre varios vehículos en la autovía A-62 a su paso por el término municipal de Tordesillas (Valladolid) ha provocado hasta 5 kilómetros de retenciones en sentido Portugal, según datos de la Dirección General de Tráfico, recogidos por Europa Press.

El Centro de Emergencias Castilla y León 112 ha informado de que a las 16.43 horas se ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 147 de la A-62 sentido Portugal, en el término municipal de Tordesillas. Se trata de una colisión entre varios vehículos.

El 112 ha informado de que había al menos una mujer herida de unos 50 años con dolor de piernas.

Se trasladó aviso a Policía Local de Tordesillas y a Emergencias sanitarias, Sacyl, que envió recursos al lugar.

La DGT, en la última actualización disponible, de las 17.17 horas, informaba de casi cinco kilómetros de tráfico irregular por retención entre el punto kilométrico 142 en Villamarciel y el 146,8, en Tordesillas, en sentido Portugal.