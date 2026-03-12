'Comando Pucela' vuelve del 27 de marzo al 6 de abril para que los niños descubran el patrimonio y la Semana Santa

Irene Carvajal con parte del equipo del 'Comando Pucela' en la presentación del proyecto en el Ayuntamiento de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Comando Pucela' vuelve en Semana Santa con una nueva edición para que los niños descubran el patrimonio cultural y artístico de Valladolid así como sus cofradías de forma "divertida" con motivo de las vacaciones escolares y para fomentar la conciliación familiar.

La Casa Zorrilla y la Fundación Municipal de Cultura organizan esta nueva convocatoria de actividades dirigidas al público infantil, que se desarrollarán desde el próximo 27 de marzo hasta el 6 de abril con el objetivo de "favorecer" la conciliación laboral.

Este año el encuentro se articula en torno a cuatro misiones que busca acercar a los participantes a la historia y la herencia patrimonial de la Semana de la Pasión vallisoletana y sus cofradías.

Para dar a conocer la "tradición y la riqueza artística" de esta festividad, el programa cuenta en esta ocasión con la colaboración de la Junta de Cofradías de la ciudad, que abriría las puertas de su sede a los miembros más jóvenes del 'Comando Pucela'.

La concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, ha presentado este jueves en el Ayuntamiento la nueva edición de 'Comando Pucela' y ha subrayado que esta es la fórmula para que los más pequeños disfruten del patrimonio histórico y artístico de una manera "lúdica y divertida", puesto que solo se ama aquello que se conoce.

Irene Carvajal ha señalado que se han aprovechado las vacaciones de Semana Santa para diseñar una "oferta vinculada a la identidad local" en la que "participa toda la ciudadanía", desde los cofrades que alumbran los pasos hasta el público general, ya que en este periodo "Valladolid vibra y se transforma".

Las tres primeras propuestas, dirigidas a niños de entre 6 y 11 años, familiarizan a los pequeños con las 'Damas y señoras de la Semana Santa' (misión 1, días 27 y 31 de marzo) y 'Los "malos" de la Pasión' (misión 2, días 30 de marzo y 1 de abril), de modo que descubrirán que 'La procesión va por dentro' (misión 3, días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril) para conseguir su acreditación como miembros del 'Comando Pucela' una vez completadas las misiones.

Además, en esta ocasión se incorpora una misión para 'exploradores' de entre 12 y 14 años de edad que los acerca a 'Las cofradías en la Historia' (misión 4, días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril), puesto que todas las actividades se desarrollan de 10.30 a 13.30 horas con comienzo en la Casa de Zorrilla.

La participación es totalmente gratuita y cuenta con plazas limitadas a 15 personas por grupo, por lo que es necesario realizar una inscripción previa de forma presencial en la recepción de la propia Casa de Zorrilla entre el 18 y el 24 de marzo, ya que esta iniciativa está promovida por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid bajo la coordinación de Producciones Belgravia y la colaboración de la Junta de Cofradías.