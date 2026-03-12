'Comando Pucela' vuelve del 27 de marzo al 6 de abril para que los niños descubran el patrimonio y la Semana Santa

Irene Carvajal con parte del equipo del 'Comando Pucela' en la presentación del proyecto en el Ayuntamiento de Valladolid.
'Comando Pucela' vuelve en Semana Santa con una nueva edición para que los niños descubran el patrimonio cultural y artístico de Valladolid así como sus cofradías de forma "divertida" con motivo de las vacaciones escolares y para fomentar la conciliación familiar.

La Casa Zorrilla y la Fundación Municipal de Cultura organizan esta nueva convocatoria de actividades dirigidas al público infantil, que se desarrollarán desde el próximo 27 de marzo hasta el 6 de abril con el objetivo de "favorecer" la conciliación laboral.

Este año el encuentro se articula en torno a cuatro misiones que busca acercar a los participantes a la historia y la herencia patrimonial de la Semana de la Pasión vallisoletana y sus cofradías.

Para dar a conocer la "tradición y la riqueza artística" de esta festividad, el programa cuenta en esta ocasión con la colaboración de la Junta de Cofradías de la ciudad, que abriría las puertas de su sede a los miembros más jóvenes del 'Comando Pucela'.

La concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, ha presentado este jueves en el Ayuntamiento la nueva edición de 'Comando Pucela' y ha subrayado que esta es la fórmula para que los más pequeños disfruten del patrimonio histórico y artístico de una manera "lúdica y divertida", puesto que solo se ama aquello que se conoce.

Irene Carvajal ha señalado que se han aprovechado las vacaciones de Semana Santa para diseñar una "oferta vinculada a la identidad local" en la que "participa toda la ciudadanía", desde los cofrades que alumbran los pasos hasta el público general, ya que en este periodo "Valladolid vibra y se transforma".

Las tres primeras propuestas, dirigidas a niños de entre 6 y 11 años, familiarizan a los pequeños con las 'Damas y señoras de la Semana Santa' (misión 1, días 27 y 31 de marzo) y 'Los "malos" de la Pasión' (misión 2, días 30 de marzo y 1 de abril), de modo que descubrirán que 'La procesión va por dentro' (misión 3, días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril) para conseguir su acreditación como miembros del 'Comando Pucela' una vez completadas las misiones.

Además, en esta ocasión se incorpora una misión para 'exploradores' de entre 12 y 14 años de edad que los acerca a 'Las cofradías en la Historia' (misión 4, días 27, 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril), puesto que todas las actividades se desarrollan de 10.30 a 13.30 horas con comienzo en la Casa de Zorrilla.

La participación es totalmente gratuita y cuenta con plazas limitadas a 15 personas por grupo, por lo que es necesario realizar una inscripción previa de forma presencial en la recepción de la propia Casa de Zorrilla entre el 18 y el 24 de marzo, ya que esta iniciativa está promovida por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid bajo la coordinación de Producciones Belgravia y la colaboración de la Junta de Cofradías.

