Comienza el lunes el plazo de inscripción de la 35 edición del Concurso de Belenes de la Diputación de Segovia

El Concurso de Belenes de la Diputación de Segovia cumple treinta y cinco ediciones
Publicado: sábado, 8 noviembre 2025 13:12

   SEGOVIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Concurso de Belenes de la Diputación de Segovia, que cumple 35 ediciones, volverá a extender el espíritu de la Navidad durante diciembre por centros educativos, locales de asociaciones y entidades de la provincia o iglesias.

   Los aficionados a visitar belenes durante la época navideña podrán disfrutar en todo el territorio de las creaciones presentadas a un certamen que cada año cuenta con cerca de un centenar de nacimientos candidatos entre las diferentes categorías.

   Para participar en esta trigésima quinta edición, las entidades o asociaciones interesadas, que disponen de toda la información referente al Concurso en la página web de la Diputación (https://www.dipsegovia.es/la- institucion/servicios/asuntos-sociales/servicios-sociales-basicos) deberán presentar sus solicitudes de participación entre este lunes, 10 de noviembre, y el 9 de diciembre.

   Además, deberán tener preparado su belén para el día 15 de diciembre, fecha en la que está prevista la primera visita del jurado para dar comienzo a las valoraciones correspondientes a la fase zonal del Concurso.

   Como en ediciones anteriores, el certamen, que repartirá un total de 12.000 euros en premios, está destinado a asociaciones o entidades establecidas en la provincia, además de a aquellos centros residenciales dependientes de la Diputación.

   De nuevo estará dividido en las categorías Escolar y Popular y, una vez más, contará con la sección de Exhibición, destinada a los premiados en las tres anteriores ediciones, y con un premio Especial que reconocerá la mejor elaboración artesanal.

   Una vez haya concluido la fase zonal y el jurado haya elegido los belenes finalistas, tendrá lugar la fase provincial del Concurso, en la que quedará determinado el cuadro de ganadores.

   En cualquier caso, tal y como establecen las bases, los belenes deberán permanecer expuestos en su ubicación y horario facilitado hasta el 6 de enero de 2026.

