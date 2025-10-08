Comienza este sábado la segunda edición del programa 'Menudo fin de semana' con 35 nuevas actuaciones en Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Un total de 4.183 espectadores acudió en la última edición a los centros gestionados por la Concejalía de Participación Ciudadana

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de 2025 del programa 'Menudo fin de semana' comenzará este sábado, 11 de octubre, y contempla 35 nuevas actuaciones que se llevarán a cabo en los 13 centros cívicos de Valladolid.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, ha presentado este miércoles la nueva programación de una iniciativa que contó con 4.183 espectadores en la última edición, cuyo programa está dirigido a un público infantil y familiar, "plenamente consolidado".

En el presente ejercicio, la primera edición se ha celebrado del 22 de febrero al 18 de mayo, y esta segunda se celebrará entre los días 11 de octubre y 14 de diciembre.

Se llevará a cabo en los 13 centros cívicos, cinco centros de iniciativas ciudadanas (Santiago López, Segundo Montes, Natividad Álvarez Chacón, Conde Ansúrez y Empecinado), y cuatro municipales (Pinar de Antequera, Puente Duero, Las Flores y La Overuela), para hacer accesible la partición ciudadana a todos los barrios de la ciudad.

El programa 'Menudo fin de semana' tiene como objetivo que los niños conozcan el fascinante mundo de las artes escénicas, disfrutando, aprendiendo a ver, sentir y emocionarse con el teatro, los títeres y la música.

Es por ello que la Concejalía mantiene su apuesta por acercar al público infantil y familiar una programación participativa a través del ocio y la cultura.

Esta segunda edición de 2025 volverá a contar con 35 actuaciones, de diferentes géneros, todas ellas serán gratuitas para el público, para poder disfrutar de espectáculos musicales, circenses, clown, cuentacuentos, teatro, teatro de títeres, etc.

Las actuaciones se llevarán a cabo entre los días 11 de octubre y 14 de diciembre, y como en anteriores ediciones la entrada para asistir a los espectáculos será libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación (máximo cuatro por persona), desde la semana anterior en el propio centro cívico en el que se lleven a cabo las actuaciones, en el horario habitual de apertura del mismo.

En los Centros Municipales (Pinar de Antequera, Puente Duero, Las Flores y La Overuela) y en los Centros de Iniciativas Ciudadanas (Santiago López, Segundo Montes, Natividad Álvarez Chacón, Conde Ansúrez y Empecinado), la invitación se recogerá el mismo día desde 1 hora antes del inicio del espectáculo.

La Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes anima a participar en el programa 'Menudo fin de semana' a los niños de Valladolid, y por extensión a sus familias.

Se podrá consultar la programación en folletos que se distribuirán en los centros citados y en la página web del Ayuntamiento.