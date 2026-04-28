Comienzan los trabajos para dotar al parque de la Amistad y la Tolerancia de León capital de una zona de calistenia

El Ayuntamiento de León inicia los trabajos para dotar al parque de la Amistad y la Tolerancia de una zona de calistenia. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, ha comenzado los trabajos para dotar al parque de la Amistad y la Tolerancia de una zona de calistenia.

La actuación se enmarca en un contrato para renovar diferentes espacios verdes del barrio de El Ejido con un presupuesto de 75.200 euros que incluye también actuaciones en el parque de la calle Batalla de Clavijo, donde se renovará el pavimiento amortiguador en la zona de juegos infantiles.

Ambas actuaciones se realizan a petición del grupo de la UPL en el Ayuntamiento de León, a través de una enmienda a los presupuestos municipales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

La intervención en el parque de la Amistad y la Tolerancia consiste en la instalación una zona de calistenia sobre pavimento amortiguador de seguridad, una modalidad cada vez más demandada por usuarios jóvenes y adultos, lo que supondrá una mejora en la oferta de equipamientos deportivos en el barrio de El Ejido.

De esta forma, se incorporará un espacio moderno para el ejercicio físico al aire libre, complementario a las instalaciones ya existentes en el parque y orientado al fomento de la práctica del deporte. También se va a dotar a la zona de mesas picnic inclusivas y de madera con objeto de favorecer las zonas de descanso y convivencia.