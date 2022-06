Los comités de Siro viajan a Madrid para reunirse con Industria ante una nueva oferta del grupo inversor

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de las fábricas de Siro han viajado a Madrid para reunirse con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para negociar una nueva oferta que ha presentado el grupo inversor que se había interesado por la compra de la firma alimentaria, todo ello después de haber mantenido una reunión con la Junta de Castilla y León, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, el presidente de Cerealto Siro, Juan Manuel González Serna, y alcaldes de los municipios en los que se ubican las factorías.

La reunión se ha iniciado en la Consejería de Economía y Hacienda pasadas las 17.00 horas --cuando estaban convocados-- después de que, según han explicado los propios trabajadores, el Ministerio les llamara para que viajaran a Madrid porque había una nueva oferta del grupo inversor.

A la llegada a la reunión, la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, ha llamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que hablara con los trabajadores y les comunicara que la reunión seguía adelante aunque hubiera otra en Madrid. Los presidentes de los comités de empresa incluso han llegado a subir al microbús dispuesto por el Gobierno a las puertas de la Delegación --colindante a la Consejería-- pero finalmente han bajado y han participado en la reunión convocada por la Junta.

Al término de la reunión, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien también ha viajado a Madrid, ha señalado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, "tiene una oferta" que le ha trasladado el inversor y que va a trasladar a los trabajadores para que lo valoren.

Barcones ha señalado que el Gobierno de España cuando se le llama está y la voluntad es que esta crisis se solucione, que no se pierda empleo, que no se pierdan capacidades productivas en la Comunidad y ha asegurado que a lo largo de estos días ha estado en contacto con los inversores y la ministra Maroto tienen la propuesta que el inversor les traslada.

"Quien ha estado hablando con el inversor, quien ha estado realizando los trabajos propios ha sido el Gobierno de España y por eso es el Gobierno de España quien tiene la oferta del inversor", ha explicado, motivo por el que ha apuntado que viajan a Madrid.

BÚSQUEDA DE SOLUCIÓN

Barcones ha insistido en que el Ejecutivo central "siempre ha estado y va a seguir estando en buscar una solución de una manera activa" porque se juega "tanto" que no hacer nada "no era una opción" y lo que se ha hecho ha sido intentar que se construyera una nueva oferta pueda satisfacer, aunque sea parcialmente, la situación en la que los trabajadores se encuentren, ya que son los que tienen la "posición más débil" y los que reciben "el daño más profundo".

"Nuestra obligación es trabajar para que no se pierda capacidad productiva en Castilla y León para que no se pierdan empleos, para que todo se realice en las mejores condiciones", ha insistido la delegada, quien ha explicado que la ministra tenía una agenda, además internacional, y no habían convocado a prensa a la reunión a la que convocaban porque consideran que hay que hacerlo con discreción.

En cuanto a la convocatoria de la reunión en Madrid cuando se conocía la que estaba preparada a las 17.00 horas aquí, Virginia Barcones ha explicado que la ministra ha intentado ponerse en contacto con el presidente de la Junta para decirle que tenía agenda y por ello no podía trasladarse a Valladolid, tras lo que ha insistido en que se ha seguido negociando y Maroto sigue hablando con el grupo inversor para que la oferta sea "lo más favorable posible" a los trabajadores.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de la factoría de Aguilar, Alfredo Alonso, también al salir de la reunión y antes de partir hacia la capital de España, ha señalado que como la propuesta está en el Ministerio irían allí.

"Iremos donde esté la propuesta y donde esté el futuro de nuestras familias y de las 1.400 familias que trabajamos en Cerealto Siro", ha señalado el representante sindical, quien ha asegurado que estarán las horas que sean necesarias hablando y negociando con el Ministerio y con los socios inversores o con quien tenga "a bien" negociar. "Rendirnos nunca fue una opción", ha agregado.

"BUENAS PALABRAS"

En cuanto a la negociación con la Junta, ha asegurado que en la reunión de este miércoles "dio buenas palabras pero hechos ninguno" y este jueves tampoco ha habido "ningún avance" de la negociación ni tiene oferta alguna para trasladar a ningún comité de empresa, al igual que el presidente de Cerealto Siro y les han remitido al Minsiterio.

"Seguiremos en la misma línea, pelearemos hasta el último segundo para sacar adelante a las 1.400 familias que trabajamos en Cerealto Siro", ha señalado Alfredo Alonso, quien ha explicado que ayer les convocaron y el "sentido común" dice que tienen que acudir a donde les convocan las Administraciones, pero no entienden por qué les han hecho acudir si no había oferta alguna.

Los fondos de inversión son los mismos y al conocer la iniciativa de los comités de todos los centros de renegociar el plan de competitividad ha vuelto a confiar en la posibilidad de acuerdo y está en disposición de presentar una nueva oferta. "Vamos a ciegas, conociendo un poco el plan que teníamos negociado", ha apuntado respecto a la nueva oferta del grupo inversor.

En cuanto a los que piden en la nueva oferta que se presente, el presidente del Comité de la factoría de Aguilar ha asegurado que "lo mínimo" es un salario que les permita "un trabajo digno".