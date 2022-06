Mañueco defiende el trabajo "discreto" con Siro mientras Tudanca le culpa de "no mover un dedo"

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Ejecutivo regional trabaja de forma "constante y discreta" con la empresa galletera Siro ahora en crisis y ha llamado "pirómano" al portavoz socialista, Luis Tudanca, quien, a su vez, le ha culpado de "no mover ni un dedo" por la empresa y "entregar" este área a la "extrema derecha".

Así ha arrancado el Pleno de las Cortes este martes en el que Tudanca ha preguntado a Mañueco por los esfuerzos de la Junta para resolver crisis industriales como la de Siro. "Si algo caracteriza a la Junta es precisamente el apoyo claro a trabajadores y empresas y especialmente a las que se encuentran en situación de dificultad o incertidumbre", ha garantizado el presidente.

En este sentido ha asegurado que la Junta se empleará a fondo para intentar solucionar el problema de Siro, al igual que, como ha recordado, lo ha hecho con otras industrias como Nissan o Vestas. "Trabajamos de manera constante y también con discreción que es lo mejor para proteger a los trabajadores y la actividad de empresas", ha insistido Fernández Mañueco, quien ha recordado además que mañana miércoles mantendrá una reunión con los presidentes del comité de empresa de Siro y con los alcaldes y alcaldesas de municipios afectados.

Tudanca ha realizado su intervención acompañado por la diputada socialista y exalcaldesa de Venta de Baños (Palencia), Chelo Pablos, quien ocupó durante esta cuestión el escaño de la viceportavoz socialista, Patricia Gómez.

"Cuando se refiere a la Junta que apoya a empresas y trabajadores se debe referir a la de la pasada legislatura", ha afeado Tudanca, quien ha criticado las palabras del vicepresidente, Juan García-Gallardo, cuando señaló al PSOE por intentar "convertir" el parlamento en un "circo".

"No, sería imposible porque ustedes tienen ocupadas todas las pistas", ha increpado, al tiempo que ha señalado al Gobierno regional formado por PP y Vox como "la vergüenza nacional" con el "esperpento final" de la dimisión del exgerente del Ecyl Javier Moreno. "Nadie dimite por los casos de corrupción, sólo dimiten por dar clases de igualdad", ha señalado el líder socialista.

Tras esta reflexión, Luis Tudnaca ha insistido en la importancia de trabajar por Siro al estar en peligro 1.400 trabajadores. "no podemos dejarles abandonados, no podemos permitirnos un cierre más", ha reclamado Tudaca, quien ha recordado que desde el PSOE se viene trabajando desde el 22 de septiembre del año pasado con el comité de empresa.

"Le pidieron que les escuchara pero usted estaba ocupado en anticipar las elecciones", ha criticado, tras lo que ha afeado que "cuando todo ha estallado" Mañueco "sólo busque hacerse la foto".

"No ha movido un dedo en meses porque estaba a otra cosa, no les ha escuchado y hoy dejan de cobrar y usted les convocó la semana pasada para mañana", ha denunciado, al tiempo que ha mostrado su disposición de seguir trabajando porque "no hay nada más importante que salvar empleos".

Tras esta argumentación el presidente de la Junta ha advertido al PSOE que no le distraerá de su objetivo que es trabajar por el mantenimiento del trabajo y de la actividad industrial en Siro. "Usted se alegra cuando hay dificultades", ha criticado Mañueco, quien ha señalado que el PSOE utiliza "los dramas" para "atacar a la Junta".

"Usted es un pirómano, eso no ayuda a los trabajadores", ha señalado Fernández Mañueco, quien ha defendido que sólo desde la "colaboración leal y el trabajo discreto" se pueden lograr soluciones, un punto en el que ha valorado el respaldo del Gobierno central cuando desde Castilla y León se le reclamó apoyo a la empresa.

"Nuestro objetivo es ayudar a que se logre un acuerdo entre empresa y trabajadores para garantizar viabilidad industrial", ha zanjado Mañueco, quien ha criticado que Tudanca se dedique a "hacer ruido y ruido" y no "arrime el hombro".