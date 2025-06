Compositor abulense Juan Miguel Martín lanza 'Materia Gris': Un viaje personal a través del duelo

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Miguel Martín (Arenas de San Pedro (Ávila), 1979) compone desde que tiene 14 años. Vive entre acordes, con sonido de videojuego, que es de lo que come --trabaja para una empresa del sector-- y de cuerda, que es lo que ama.

Siempre le ha puesto letra a la vida que le ha tocado. Hasta ahora lo hacía en un segundo plano. Escribía en tercera persona para crear en su trabajo o para la banda de la que forma parte, 'El hombre dinamita'. Pero mañana lo hará con el foco en el rostro. Con las diez canciones que conforman 'Materia gris', un diario íntimo y descarnado con el "duelo" como hilo conductor.

Este domingo, las principales plataformas digitales del país reproducirán los temas de su primer proyecto en solitario, "una obra unificada, donde las letras y motivos musicales se entrelazan para explorar el diálogo interior, el miedo y el duelo" con variedad de registros que van del "rock progresivo al indie nacional, sin perder nunca el pulso clásico del género".

Un trabajo que nace de la noche, de los "huecos" que ha arañado a su mujer e hijos, a su propia vida. Pero también del inconformista, del que tiene más acordes que los que se desarrollan en una melodía de videojuego o en una banda con un "esquema muy concreto". "No me gusta encasillarme y me venían muchas cosas a la cabeza y decidí probar", se sincera a Europa Press.

Piezas de un puzzle que empezó a encajar, de forma "clandestina", hace "un par de años". Lo hacía cuando el día dormía, acompañado por el sonido del boli que golpea el papel, de la puerta de un vecino que llega a casa de madrugada, de la cuerda de su guitarra. Con el murmullo de ideas y sentimientos que se convertían en letras y acordes. Las primeras cinco canciones fluyeron rápido. "O venía todo, o no salía nada". Y luego el resto. "Me animé y busqué otras cinco. Creía que era un buen número para hacer un proyecto redondo". Como los discos de siempre, como el aroma a música del pasado. "Diez temas, 40 y pico minutos de música, algo agradable de escuchar", añade.

Una obra que comparte y abraza detalles, estribillos, melodías, giros... como se pueden disfrutar en obras de "Pink Floyd o Mike Oldfield". "Me apetecía darle ese toque de disco conceptual para que se entendiera como un todo y no como una colección de diez canciones".

'Vergüenza', 'Horizonte', 'Materia gris', 'Veneno', 'Las brujas de la noche', 'El camino', 'Arena y espuma', 'Los niños perdidos', 'Insomnio' y 'Prefacio' tienen un hilo conductor "el duelo". "Me ha tocado vivir muchas penas desde la pandemia. Un diálogo interior, con rabia, que habla de lo que no encaja y no decía".

Quejidos melódicos, protesta social a través de notas músicales. Mensaje en cada una de las canciones. Porque componer va de eso, de expresar lo que uno tiene dentro. "No hice 'Materia gris' en mi mejor momento personal", se sincera.

Esa introspección ha llegado a la orilla. "Me ha dejado mucha paz". Pero también "ambición, ilusión". Sin despegar los pies del suelo. "No sé que pasará a partir de mañana", apunta despreocupado. "Dar el pelotazo, pues como que uno ya está muy mayor y aterrizó hace años en esto y ni me lo planteo".

Juan Miguel Martín se conforma con pellizcar corazones, llegar a lo inmaterial de la persona. A que lo que ha salido de su guitarra, en las noches calladas de su casa del barrio madrileño de El Pilar, haga mover los pies. "El siguiente paso tiene que ver con la repercusión después de hacer una promoción muy doméstica". "Que funciona, me plantearé conciertos, que no... estaré contento con saber que hay 50, 100 o 200 personas que escucha mi música", zanja.

Ya lo hace a más de 600 oyentes mensuales en Spotify, que se ha convertido en su laboratorio creativo, donde ha aprendido a contar historias sin necesidad de palabras.

Mañana sale a la luz este proyecto que la vida ha madurado en aquel chaval que siempre tuvo el "impulso de escribir" canciones cuando formaba parte de una banda de su Arenas de San Pedro natal.