La compraventa de viviendas por extranjeros cae un 8,2% en CyL y los precios suben un 12,7%

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros decreció en Castilla y León un 8,2 por ciento interanual en el segundo semestre de 2025, y los precios se encarecieron un 12,7 por ciento.

Se trata del mayor descenso de compraventas desde el primer semestre de 2020, cuando las operaciones se desplomaron por efecto de la pandemia, según informan desde el colegio notarial a través de un comunicado.

Es, además, el segundo más acusado en la serie histórica desde 2017 y se quiebran, además, nueve años de crecimiento, solo interrumpido en el mencionado 2020 y en 2023. Las 1.467 operaciones efectuadas en este primer semestre contrastan con las 1.631 del mismo período de 2025 y las 1.654 del segundo semestre de ese año, en los que se habían alcanzado las cifras más altas de compraventas desde 2017.

El mismo escenario que en Castilla y León se dibuja en el conjunto de España, con una reducción del 13 por ciento interanual durante el primer semestre de este año. Las 62.327 transacciones realizadas por extranjeros en este período representaron el 18,3 por ciento del total compraventas de viviendas contabilizadas en el país, por debajo del 19,2 por ciento en el mismo período de 2025 y del 20,3 por ciento de 2024, en una sostenida tendencia descendente.

Por lo demás, los extranjeros residentes concentraron el 63,2 por ciento de las operaciones en toda España, con un descenso del 9,7 por ciento frente a la primera mitad de 2025, y a los no residentes correspondieron el 36,8 por ciento restante, un retroceso del 18 por ciento.

Por territorios, la compraventa de vivienda libre por extranjeros se redujo en 15 de las 17 comunidades autónomas y solo creció en Castilla-La Mancha (4,4 por ciento) y Extremadura (3,3 por ciento). Las mayores caídas se produjeron en Cantabria (-20,5 por ciento), Canarias (-20,3 por ciento) y Madrid (-19,7 por ciento).

El precio por metro cuadrado en las operaciones registradas en Castilla y León aumentó un 12,7 por ciento interanual en el primer semestre de 2026, y pasó de los 825 euro/m2 del mismo período de 2025 a los 930 euro/m2, el cuarto más barato de las 17 comunidades autónomas.

Por comunidades autónomas, el precio medio pagado por los extranjeros aumentó en 15 de ellas, con crecimientos notables en Cantabria (23 por ciento), Asturias (22,3 por ciento), Extremadura (16,4 por ciento), Comunidad Valenciana (15,6 por ciento) y Madrid (15,4 por ciento), y los únicos descensos se produjeron en La Rioja (-5,5 por ciento) y Navarra (-4,8 por ciento).

El precio medio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por compradores extranjeros en el primer semestre de 2026 en el conjunto de España se situó en 2.644 euro/m2, un 9,4 por ciento más que en el mismo período de 2025. Los extranjeros no residentes continuaron pagando los importes más elevados por sus viviendas, con una media de 3.493 euro/m2, frente a los 2.102 euro/m2 abonados por extranjeros residentes y los 1.971 euro/m2 de los compradores nacionales.

El precio medio pagado por extranjeros no residentes aumentó un 11,8 por ciento interanual, mientras que el correspondiente a los extranjeros residentes se incrementó un 9,8 por ciento. Por su parte, el precio medio abonado por los compradores nacionales creció un 8,7 por ciento en el mismo período.

Con estos crecimientos, la brecha de precios entre extranjeros no residentes y residentes continúa ampliándose y alcanza un nuevo máximo histórico: en el primer semestre de 2026, los no residentes pagaron de media 1.391 euro/m2 más que los residentes, frente a una diferencia de 1.210 euro/m2 en el mismo período de 2025.

COMPRAVENTAS NO RESIDENTES Por nacionalidad, los compradores de Marruecos concentraron el mayor número de operaciones en el primer semestre de 2026, con 4.960 compraventas (ocho por ciento del total), seguido de los de Reino Unido con 4.541 (7,3 por ciento), Italia (4.109; 6,6 por ciento), Rumanía (3.974; 6,4 por ciento) y Alemania (3.907; 6,3 por ciento). Por su parte, el grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios ('Otros fuera de la UE') realizó 7.822 operaciones (12,5 por ciento del total), manteniendo una participación relevante dentro del mercado, añade la información.

En Castilla y León, en concreto, las mayores operaciones de extranjeros residentes fueron de nacionalidad marroquí --15,1 por ciento-- y rumana --15 por ciento--, mientras que en no residentes, los estadounidenses protagonizaron un 20,8 por ciento de las operaciones y los franceses un 12,5 por ciento.