Pingüinos recomendará a los asistentes que acudan vacunados o tengan "una PCR negativa"

La escuela de Pilotos 'Cuna de Campeones' y el piloto de acrobacias Narcís Serra, reconocidos como Pingüinos de Oro

VALLADOLID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del club Turismoto, José Manuel Navas, ha asegurado este jueves que si no se implanta el 'Pasaporte COVID' en Castilla y León la organización de la concentración motera Pingüinos, que se celebrará en Valladolid del 13 al 16 de enero de 2022, recomendará a los asistentes el uso de la mascarilla en espacios abiertos en caso de aglomeración y que acudan vacunados o si no se hagan una prueba PCR previamente y que dé negativo.

Así lo ha señalado Navas en la rueda de prensa que se ha celebrado hoy para presentar la tradicional concentración motera de Valladolid, una hora antes de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, haya descartado tras el Consejo de Gobierno la implantación del 'Pasaporte COVID'.

El representante de la organización de esta cita motera, que celebrará su 40 aniversario en 2022, se ha mostrado dispuesto a cumplir la normativa sanitaria que esté vigente en el momento en el que se celebrará la nueva edición, pero se ha posicionado en contra de una hipotética suspensión del evento, ya que se celebra al aire libre "en un recinto de 35 hectáreas".

Asimismo, ha subrayado que "si no lo exige la Junta" se recomendará a los asistentes --ya se han inscrito 12.000 personas y se baraja que se pueda llegar hasta las 40.000-- que acudan a la concentración vacunadas o, de lo contrario, se hagan previamente "una PCR" y que ésta dé negativo. "Entendemos a quien no se quiera poner la vacuna, pero que no pongan en riesgo a los vacunados", ha recalcado, antes de defender que el colectivo de motoristas es "muy respetuoso con todo el mundo".

Con todo ello, Turismoto y el Ayuntamiento de Valladolid cuentan con celebrar Pingüinos en unas condiciones cercanas a la normalidad previa a la pandemia. "Fuimos la última concentración que se pudo celebrar en enero de 2020 y esperamos ser la primera que se celebre en la salida del túnel", ha apostillado Navas.

En la rueda de prensa han participado también el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones; mientras que han asistido otros miembros de la Corporación municipal y alcaldes de municipios que colaboran con la concentración y que acogerán las rutas 'pingüineras' como Mojados o Esguevillas de Esgueva.

El 40 aniversario de la cita motera recupera el programa con las actividades referentes y en la antigua Hípica Militar, donde como ha recordado el regidor vallisoletano se han llevado a cabo en los últimos meses diferentes actuaciones de mejora como la instalación de un sistema de alarma, la reposición del vallado de la parcela o la adecuación de la nave de los aseos.

Como novedad, por primera vez, el jueves 13 de enero habrá actividad, con una propuesta de excursión a Esguevillas de Esgueva, con visita al Museo de la Moto, en lugar de reservarse esa jornada solo para el recibimiento a los inscritos, como era habitual.

La programación contempla además las actividades tradicionales de la cita motera, como el desfile de banderas, antorchas, la quema de la falla, una excursión a Mojados o exhibiciones de acrobacia.

En esta edición, el Pingüino de Oro, en su faceta institucional, recaerá en la escuela de motociclismo Cuna de Campeones, dirigida por el expiloto Julián Miralles en Cheste (Valencia) y en la que se formaron, entre otros, el campeón del mundo de Moto GP en 2020, Joan Mir, y otros motociclistas destacados como Alex Rins, Iker Lecuona, Jorge Martín, Franco Morbidelli o el actual subcampeón de Moto2, Raúl Fernández.

También recibirá el Pingüino de Oro el piloto de 'stunt' Narcís Roca, que ha recorrido el mundo con sus espectáculos de acrobacias y ha participado en varias ocasiones en el campeonato del mundo y Europa de Freestyle.

Como siempre, la música será un ingrediente fundamental para animar las noches de la concentración y se contará con grupos locales como Ralea, con bandas tributo de Queen y Radio Futura o la música indie rock de los Corizonas.

UN CENTENAR DE AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL

Se contará, un año más, con la carpa de la Dirección General de Tráfico, que como ha explicado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, volverá a hacer hincapié en la seguridad de los motoristas, a quienes se considera conductores vulnerables.

La representante gubernativa ha añadido que se dispondrá un dispositivo de la Guardia Civil formado por 100 agentes que velarán para que "todo discurra bien" y también para "sacar de las vías a todos los que puedan poner en peligro" al resto de participantes. "El Gobierno de España siempre estamos para acompañar y facilitar que todo salga bien", ha recalcado Barcones.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La programación del cuarenta aniversarios se completa con diferentes actividades como la exposición de fotografía que se podrá ver en la sala de exposiciones de San Benito desde el 10 al 23 de enero.

En esta muestra se podrán admirar imágenes retrospectivas de los cuarenta años de la cita motera, realizando un recorrido por sus distintas ubicaciones y por la evolución de las motos y los Pingüinos que durante estos años han sido fieles a la cita.

En las mismas fechas, también se podrá disfrutar de la exposición de motos antiguas de coleccionistas de Valladolid en el Centro Comercial Vallsur, donde se mostrarán grandes joyas y el trabajo de restauración y conservación de estas máquinas.

Se realizará también un llamamiento a la solidaridad de los 'pingüinos' para que lleven a la concentración un kilo de alimentos no perecederos para destinarlo a organizaciones sociales y también se baraja la celebración de una exhibición de acrobacias 'virtual' para recaudar fondos para un almacén que asiste a las personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma.