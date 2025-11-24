Concierto conjunto de las bandas vallisoletanas Arizona Baby y Cabeza de Gallo en el IX Foro de la Cultura en febrero

Cartel del concierto conjunto de Arizona Baby y Cabeza de Gallo en el IX Foro de la Cultura. - FORO DE LA CULTURA

El IX Foro de la Cultura volverá a Valladolid el próximo mes de febrero bajo el título 'Pocas cosas como El Universo' e incorporará como una de las novedades un concierto protagonizado por las bandas vallisoletanas Arizona Baby y Cabeza de Gallo, el 'Recital universal'.

El Foro de la Cultura estrenará en su novena edición un nuevo formato musical con la actuación de dos bandas de Valladolid el jueves 18 de febrero de 2026, a las 21.30 horas, en la sala Porta Caeli.

'Recital Universal' es una iniciativa, han explicado fuentes del Foro de la Cultura, en un comunicado recogido por Europa Press, pensado para colaborar con el tejido musical de la ciudad.

Será un concierto "entre amigos" que "celebrará la música" a la que consideran como "lo más universal", pero que también entienden que reivindica "la cercanía, el encuentro y la creación compartida como parte esencial del espíritu del Foro".

Este año serán Arizona Baby junto con Cabeza de Gallo los que inauguren este nuevo formato el jueves 18 de febrero de 2026 a las 21.30 horas en Porta Caeli . Las entradas pueden adquirirse desde este lunes en la página web de Entradium (https://entradium.com/events/foro-de-la-cultura-concierto-ar...- de-gallo) por 18 euros en venta anticipada y 22 euros en taquilla.

Arizona Baby, el "emblemático" trío vallisoletano de folk-rock y raíz americana, regresa a casa para ofrecer "un concierto muy especial" en plena vorágine de su gira 'Salvation', con la que presentan su último álbum, lanzado en 2023.

Junto a ellos estará 'Cabeza de Gallo', un trío psicodélico vallisoletano liderado por Alba Sanzo, que aportará un toque "más eléctrico y visceral", con un sonido con influencias de la música los años 60 del pasado siglo pero también de los 90, el 'grunge', la 'americana' y con reminiscencias, según el comunicado, de Patti Smith.

El álbum homónimo de la banda, recuerda la organización, "los ha consolidado como una banda emergente de gran personalidad y presencia escénica".

Ambas formaciones compartirán escenario para crear una noche única, donde sus universos musicales dialogarán y se potenciarán mutuamente.

El Foro de la Cultura se ha propuesto abordar una de las grandes preguntas de nuestro tiempo, "¿cuál es el lugar del ser humano en el universo?".

Para ello, en su próxima edición, contará con la participación de físicos, científicos biomoleculares, arqueólogos, atletas, matemáticos, espeleólogos, oceanógrafos, astronautas, neurocientíficos, periodistas, músicos, filósofos, ajedrecistas, creadores o psicólogos, entre otros profesionales.

El Foro de la Cultura ha contado previamente con la escena musical vallisoletana y ha colaborado con Guille Oihan, Erik Urano y próximamente también con 'Ni Mili Ni Vanilli', en la fiesta de presentación de su novena edición, que se celebrará el próximo 18 de diciembre, a las 20.30 horas, también en Porta Caeli.

El Foro de la Cultura incluirá en su programa, como ya es habitual, actividades paralelas que se extenderán por diferentes espacios de la ciudad --aún por determinar--, como exposiciones, conciertos, un ciclo de cine, conferencias o proyecciones.