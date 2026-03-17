Conciertos por el Día de Castilla y León 2026: de Omar Montes a Marta Sánchez

Archivo - Omar Montes sobre el escenario del Puro Latino Fest. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Marta Sánchez, Lia Kali, Omar Montes o Beret son algunos de los artistas que protagonizarán los doce conciertos gratuitos programados para el 22 de abril por la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León para celebrar el Día de la Comunidad 2026, que se celebra el 23.

La Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, trabaja ya en la preparación de los actos con motivo de esta celebración, una programación que volverá a combinar música, cultura y deporte en todo el territorio.

Como antesala de la fiesta de la Comunidad -- que tiene lugar en concreto el 23 de abril--, se celebrará en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid el acto institucional de entrega de los Premios Castilla y León 2025, que reconocen cada año la excelencia y la trayectoria de personas y entidades destacadas de la Comunidad en diferentes ámbitos.

Estos premios, cuyos ganadores ya han sido anunciados, distinguen a los mejores de Castilla y León en siete categorías, Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, Deporte, Investigación Científica y Técnica e Innovación, Letras, Tauromaquia y Valores Humanos y Sociales.

Posteriormente, la víspera del Día de Castilla y León estará marcada por la música, pues la Junta impulsa doce conciertos gratuitos que se celebrarán la noche del 22 de abril, a partir de las 21.00 horas, en las nueve capitales de provincia, además de en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

Ávila contará con José Mercé; Burgos, con Lia Kali; Aranda de Duero, con la Orquesta Panorama; Miranda de Ebro, con Medina Azahara; León, con Omar Montes; Ponferrada, con Mägo de Oz; Palencia, con Marta Sánchez; Salamanca, con Beret; Segovia, con Lucho RK; Soria, con Chambao; Valladolid, con Antonio José; y Zamora, con Leire Martínez.

Estos conciertos irán precedidos por la actuación de un artista o grupo local como telonero. Así, en Ávila actuará previamente Abandolaos Flamenco; en Burgos, The Solutions; en Miranda de Ebro, Zoe; en León, Yoni Gabarre Montoya 'Promesa Flamenca'; en Ponferrada, Perro Futuro; en Palencia, Oni; en Salamanca, Orca; en Segovia, El Canto del Bobo; en Soria, Los Trolocos; en Valladolid, Salto Base; y en Zamora, Adrián Lorenzo.

En el caso de Aranda de Duero no habrá telonero, debido a la mayor duración del concierto principal, que arrancará directamente a las 21.00 horas, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En palabras del consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, el Día de Castilla y León es "una oportunidad para celebrar la Comunidad, por lo que "la música es una de las mejores formas de hacerlo juntos".

"Con estos conciertos queremos que la fiesta llegue a todos los rincones de Castilla y León, con artistas muy reconocidos y con estilos diferentes para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una noche especial", ha subrayado.

La celebración de estos conciertos en la víspera del Día de Castilla y León responde también al respeto institucional hacia los actos que se celebran el 23 de abril en Villalar de los Comuneros (Valladolid), de modo que quienes lo deseen puedan disfrutar de los conciertos y acudir al día siguiente a esta localidad.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS SOLIDARIAS

La programación del Día de la Comunidad se completará el propio 23 de abril con actividades deportivas gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía en las mismas 12 localidades que acogerán los conciertos.

Durante la mañana se celebrarán carreras populares y marchas familiares de cinco kilómetros, con inscripción gratuita y pensadas para la participación de personas de todas las edades. Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento, y posteriormente se realizará la entrega de trofeos a los ganadores de las pruebas deportivas.

Las carreras tendrán una distancia de entre 4 y 8 kilómetros de recorrido, dependiendo del municipio, y las marchas solidarias serán de entre 2 y 5 kilómetros. Todas las actividades deportivas comenzarán a las 11.00 de la mañana, salvo en la ciudad de León, en la que se adelantará su salida a las 10.30.

En la edición de este año, la Fundación Valores colabora con la Federación de Atletismo de Castilla y León para la organización de las pruebas. En el caso de Valladolid, la celebración de estas actividades coincidirá con el desarrollo de la carrera de la Policía Local, que conmemora el 200 aniversario de su creación.

Además, estas marchas tendrán un carácter solidario, dado que estarán destinadas a visibilizar el trabajo de Plena Inclusión Castilla y León, federación que agrupa a 40 asociaciones y fundaciones que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Las inscripciones para participar en estas actividades estarán abiertas a partir de este jueves, 19 de marzo, y hasta el 20 de abril, a través de la página web de la Fundación Valores (fundacionvalorescyl.es), donde también se podrán consultar los recorridos, horarios y el resto de detalles de cada una de las pruebas.

PREMIOS DE MÚSICA FOLK Y TRADICIONAL

Además, las actividades programadas por la Junta para el Día de la Comunidad se completarán con la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebrará el día 23 de abril en la localidad de Villalar de los Comuneros.

En esta primera edición, estos Premios contarán con tres categorías, cada una de ellas dotada con 3.000 euros: Premio Individual; Premio al Mejor Grupo o Agrupación de Música o Danza Tradicional, y Premio a la Mejor Iniciativa de Recuperación, Investigación o Divulgación del Folclore.

Cerca de medio centenar de candidaturas se han presentado a esta primera convocatoria. El jurado, integrado por siete personas de reconocido prestigio vinculadas al ámbito de la música tradicional, la cultura, la investigación y la docencia, se reunirá el próximo 31 de marzo para decidir las candidaturas ganadoras.