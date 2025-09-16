Los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca reúnen a casi 200.000 personas en la Plaza Mayor

SALAMANCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los doce conciertos programados en la Plaza Mayor de Salamanca han reunido a 192.000 personas, tal como ha explicado la concejala de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, en su balance de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Los que han congregado un mayor número de público, según ha señalado Seguín, han sido los conciertos de Europe, Siloé y Medina Azahara, seguidos de Siempre Así, Ultraligera, Antonio José y Marta Santos. Además, Seguín ha enumerado que la orquesta La Fórmula, programada el 6 de septiembre en la Plaza de la Concordia, ha reunido a más de 16.000 personas y en el parque Elio Antonio de Nebrija se ha reunido un total de 6.600 personas para disfrutar de la música de los grupos salmantinos Nessa, TBMC, The third rule, Diego Jiménez y Ruido de fondo.

Por otro lado, los seis conciertos de la Banda Municipal de Música, celebrados en la Plaza Mayor, parque de la Alamedilla, plaza de la iglesia de Pizarrales y Plaza Barcelona, han reunido a 6.200 personas.

La concejala ha asegurado, además, que la parte del programa de Ferias más relacionada con las tradiciones salmantinas han reunido a más de 36.000 personas. Un total de 8.500 personas participaron en la Ofrenda Floral, organizada en colaboración con la Asociación del Traje Charro y la Asociación de Floristas de Salamanca, 2.000 personas participaron en el Día del Tamborilero, el mismo número que asistió a los pasacalles de folclore por los barrios de Pizarrales, Oeste, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares y La Vega.

Más de 24.000 personas han disfrutado de los ocho pasacalles de charangas y cabezudos programados por las calles de la ciudad, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La XIX edición del Festival de Artes de Calle ha reunido a numeroso público familiar. Las nueve actuaciones programadas en el Patio Chico han reunido a 7.200 personas, un total de 4.000 han disfrutado del estreno absoluto del pasacalles 'Los Lumens', de la compañía salmantina Planetarium, del que se han programado dos pases.

Además, un total de 7.000 personas ha disfrutado de la Ludoteca en la Plaza de la Concordia, parque de la Alamedilla, Plaza Barcelona, Plaza Trujillo, avenida Santiago Madrigal, parque Villar y Macías, Vistahermosa, Huerta Otea y Zurguén.

Como es tradición los últimos años, se han programado dos disparos de fuegos artificiales durante las Ferias y Fiestas, a los que asistieron 72.000 personas en total. En la jornada de puertas abiertas participó una veintena de espacios culturales e institucionales que recibió a 17.868 visitantes.

Según los organizadores del Mercado de las tres culturas, ubicado en la Vaguada de la Palma, se han dado cita más de 120.000 personas entre el 11 y el 14 de septiembre. Y más de 5.000 han asistido al pregón ofrecido por la investigadora salmantina Sara Cuadrado-Castaño en la Plaza Mayor.

La feria de ajedrez ha contado con más de 800 asistentes y la Custom Biker Day ha reunido a más de 1.200 personas. Un total de 2.000 personas han asistido al cuentacuentos en inglés programado en la Alamedilla y 300 personas se han dado cita en los talleres de grabado y encuadernación organizados en colaboración con la Fundación Venancio Blanco.

Un total de 449 espectadores ha disfrutado de la obra 'El submarino', 2.273 han asistido a las cuatro funciones de 'Inmaduros', 1.118 personas han llenado el CAEM con la zarzuela 'La revoltosa' y un total de 1.953 personas ha asistido a las tres funciones programadas del musical familiar 'La Bella y la Bestia'.

Según los datos facilitados al Ayuntamiento de Salamanca por parte de la Asociación de Hostelería, la ocupación hotelera ha sido del 95,75 por ciento. Y según los datos facilitados por Cruz Roja, han tenido 43 intervenciones entre el 6 y el 15 de septiembre, todas en la Plaza Mayor, excepto una. La mayoría de las intervenciones han sido motivadas por mareos o síncopes y a la mayoría se les ha dado de alta 'in situ', excepto a cuatro personas que han sido trasladadas al hospital.

Por su parte, los servicios especiales del autobús urbano puestos en marcha con motivo de las Ferias y Fiestas han registrado hasta ayer un total de 27.027 viajeros. De ellos, un total de 16.615 viajeros corresponde al servicio especial del Recinto Ferial de La Aldehuela.