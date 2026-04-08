Concluye la reforma y el parque de la plaza Virrey Velasco de Palencia tras una inversión de 1,5 millones

PALENCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La remodelación y las nuevas instalaciones de la plaza Virrey Velasco ya están abiertas al uso de los vecinos tras una inversión de 1,5 millones de euros y unas obras que se han desarrollado en dos fases y que han culminado con la reforma integral de la zona.

El objetivo principal de esta intervención ha sido convertir la plaza del barrio de Santiago en un punto de encuentro para los vecinos, especialmente los niños, tal y como ha explicado el concejal de urbanismo, Álvaro Bilbao, en una visita a la plaza.

"El objetivo es poner en valor esta plaza con un parque más verde, accesible y adaptado a las nuevas necesidades de los vecinos", ha dicho.

Por su parte la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ha destacado que la plaza ha experimentado "una profunda transformación" y ha incidido también en que la obra responde al modelo de ciudad propuesto por el equipo de Gobierno y a la premisa de transformar y de modernizar los espacios en los barrios.

"Hacía mucho tiempo que los barrios de la ciudad no tenían inversiones millonarias", ha expresado, puesto que este proyecto, junto a la inversión de alrededor de 650.000 euros en la Plaza Rabí Sem Rob, harán que el barrio de Santiago cuente al final de esta legislatura con casi 2,8 millones de inversión.

Los trabajos se han desarrollado en dos fases. En el primer proyecto, que finalizó el pasado mes de febrero, con un presupuesto algo inferior al millón de euros, ha servido para renovar todo el mobiliario urbano, los paseos y todas las áreas verdes.

La segunda fase de los trabajos finalizó hace unos días y ha contado con un presupuesto de medio millón, que se ha destinado a la instalación de juegos infantiles que convierten este espacio en uno de los parques recreativos más grande de Castilla y León.

La intervención se ha desarrollado en un área total de 10.300 metros cuadrados. Los trabajos se han centrado en mejorar la accesibilidad de este espacio con la creación de recorridos peatonales y rampas, así como con la adecuación de los acerados. También se han sustituido los pavimentos por materiales ecológicos y permeables, ampliado zonas verdes e implementado nuevas áreas de juego infantil y ejercicios biosaludables para los vecinos del barrio.

Además, se ha adecuado el alumbrado público para garantizar la sostenibilidad y eficiencia energética. Finalmente se ha incorporado mobiliario urbano sostenible, fabricado con materiales reciclables.

La empresa Lappset, especializada en diseño y fabricación de equipamientos lúdicos, ha sido la encargada de realizar el parque cuyo elemento más destacado es un juego infantil singular de gran formato, concebido como una estructura temática transitable con forma de dragón.

La instalación integra túneles, redes y cuerdas de escalada, toboganes de acero inoxidable y otros elementos pensados para fomentar el desarrollo físico, la exploración y la imaginación infantil, alejándose de los columpios convencionales y apostando por un espacio de juego continuo.

También se puede se ha renovado el mobiliario urbano, con áreas de lectura y juegos de mesa como el ajedrez, así como un circuito biosaludable y una zona de calistenia.