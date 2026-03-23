Concluye el registro de 'El Gordo' de la Lotería de Villamanín: 6 papeletas rechazan el acuerdo y 3 pierden el premio

Archivo - Imagen del número premiado con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, repartido en Villamanín (León).- COMISIÓN DE FIESTAS DE VILLAMANÍN - Archivo

LEÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo para registrar las papeletas agraciadas con 'El Gordo' de la Lotería de 2025 en Villamanín (León) ha concluido a las 24.00 horas del domingo con seis papeletas que han rechazado el acuerdo de cobrar el importe con la quita por el extravío de un talonario por parte de la Comisión de Fiestas y otras tres papeletas se han quedado sin registrar, por lo que han perdido el derecho a cobrar el premio, que será repartido entre el resto de papeletas registradas.

Así se pone de manifiesto en el comunicado publicado en redes sociales por la Comisión de Fiestas de Villamanín, en el que se explica que la Asociación ha procedido al cierre definitivo del sistema y al recuento de las participaciones registradas.

Según los datos aportados, de las 450 papeletas vendidas se han registrado 447 y de estas, 441 han aceptado el convenio y otras seis lo han rechazado. "Las tres papeletas no registradas dentro del plazo establecido han quedado fuera del proceso, de conformidad con lo ya comunicado en anteriores ocasiones. El importe correspondiente a estas tres papeletas será distribuido entre el total de papeletas registradas, lo que supone un incremento aproximado de 396 euros adicionales por papeleta", ha señalado la Comisión de Fiestas.

En la mañana de hoy se ha levantado acta notarial del contenido del registro web de premiados, actuación que tiene como finalidad dejar constancia del listado definitivo de participaciones registradas, garantizando la transparencia del proceso y la seguridad jurídica de todos los implicados.

Una vez finalizado todo el proceso de pago la Asociación pondrá a disposición de los titulares de las papeletas registradas en la plataforma la totalidad de los ingresos y gastos, "en línea con el compromiso de transparencia asumido desde el inicio". En caso de saldo excedente se hará un nuevo reparto y, en caso de déficit, este será asumido por los miembros de la comisión, así como el coste de las reclamaciones, por las papeletas que no han aceptado el convenio, tal y como figura en el mismo.

COBRO DEL PREMIO

El cobro del premio de las papeletas, que comenzará mañana, se realizará en la oficina de Abanca situada en el número 3 de la plaza Cortes Leonesas y, en este sentido, se ha recordado la necesidad de acudir a dichas dependencias bancarias con la papeleta original registrada y el DNI.

Asimismo, el despacho de abogados que lleva el caso contactará con los premiados para confirmar la cita asignada. Por razones organizativas la Comisión de Fiestas ha solicitado que, en la medida de lo posible, todos los implicados se adapten al día y hora indicados para que el proceso se desarrolle "con mayor agilidad y orden".

NO FACILITAR DATOS PERSONALES NI BANCARIOS

Por motivos de seguridad, ha insistido en que no se debe facilitar ningún dato personal ni bancario, ni siquiera en el caso de recibir una llamada en nombre del despacho de abogados, ya que este ya dispone de la información necesaria y será quien confirme los datos con cada premiado.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha reiterado su "especial agradecimiento" y ha señalado que el proceso "no ha sido solo jurídico y administrativo, sino también humano". "Como familias del pueblo hemos sentido el apoyo constante de unas familias a otras, con respeto, paciencia y comprensión en todo momento. Sin vuestro apoyo y comprensión no hubiéramos podido conseguir esta aceptación masiva que nos permite hoy empezar a repartir el deseado premio. Asimismo, os volvemos a pedir disculpas por los errores cometidos", ha incidido.

SIN INCIDENCIAS "IMPORTANTES"

Además, ha felicitado a ZeLeon Comunicación por la plataforma que desarrolló "en tiempo récord", que ha funcionado "sin ninguna incidencia importante", además de expresar su agradecimiento a la entidad bancaria por su colaboración y por los medios puestos a disposición para que el cobro pueda realizarse de forma "segura, ordenada y transparente".

Del mismo modo, ha tenido palabras de agradecimiento hacia la Cátedra de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León (ULE) por el asesoramiento altruista que brindando en la materia, en cada uno de los pasos del proceso.

"Entramos ahora en la fase final. Desde la Asociación vamos a seguir trabajando para que este último tramo se desarrolle de la mejor manera posible, pero para ello necesitamos también vuestra colaboración, acudiendo en el momento señalado y siguiendo las indicaciones que se os comuniquen", ha concluido.