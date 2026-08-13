Concluyen con antelación las obras en la avenida de Salamanca, Valladolid, que podrá reabrirse este jueves por la tarde

La Avenida de Salamanca, en Valladolid, con las obras ya finalizadas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Concejalía de Tráfico y Movilidad ha anunciado este jueves de que las obras den el tramo de la avenida de Salamanca situado frente a la Delegación de Hacienda han concluido con antelación, lo que permitirá abrir al tráfico esta misma tarde los dos carriles que estaban cortados, cinco días antes de la previsión inicial (18 de agosto).

Según han informado fuentes municipales, las obras que se han llevado en el tramo comprendido entre las calles Monasterio San Juan de la Peña y Padre José Acosta, que han afectado a los dos carriles en sentido sur, han concluido con el hormigonado de la zanga ayer miércoles y el remate de los trabajos este jueves.

Ello ha permitido adelantar la reapertura respecto al plazo previsto, que se extendía hasta el 18 de agosto, cinco días antes de lo previsto.

La empresa ejecutora de las obras coordinará con la Policía Municipal las labores de apertura del tramo al tráfico en la tarde de este jueves.