Concluyen las obras de mejora de la PP-4109, en Villamuriel de Cerrato (Palencia) tras 367.990 euros de inversión

La presidenta de la Diputación de Palencia visita las obras en la carretera PP-4109. - DIP PALENCIA

PALENCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora y refuerzo del firme de la PP-4109, el enlace de la A-67 y la carretera regional A-610, en Villamuriel de Cerrato (Palencia) están a punto de finalizar tras una inversión de 367.990 euros.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén junto al diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y acompañada del diputado de zona, Juan Antonio Obispo y el alcalde de Villamuriel, Roberto Martín y de los técnicos de Diputación, han visitado estas obras.

Esta vía es fundamental para el tráfico industrial y logístico, ya que conecta dos autovías y da acceso directo a la factoría de Renault (FASA) en Villamuriel.

La carretera PP-4105, de 3,135 kilómetros de longitud, ha sido objeto de anteriores actuaciones de refuerzo, pero el estado actual de su firme presenta deficiencias que requieren constantes labores de mantenimiento.

El nuevo proyecto ha planteado una intervención integral cuyo objetivo es mejorar la seguridad y comodidad de la circulación, así como aumentar la durabilidad del pavimento ante el tráfico pesado.

Asimimo se ha reforzado el firme de la calzada y arcenes mediante una capa de mezcla bituminosa en caliente y se ha actuado en la glorieta situada en el punto kilométrico 2,580 y se han llevado a cabo labores complementarias como el reperfilado de cunetas, recrecido de paseos con zahorras, fresado puntual de bordes para evitar el aumento de la rasante, y la renovación completa de la señalización horizontal.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Carreteras de la Diputación de Palencia, para mantener y mejorar las infraestructuras viarias provinciales para garantizar una movilidad segura, eficiente y adecuada a las necesidades de los municipios y el tejido empresarial del territorio.