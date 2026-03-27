Concluyen las obras de recuperación de la muralla de Ledesma (Salamanca) con una inversión cercana a los 766.000 euros

Gonzalo Santonja y el alcalde visitan las obras de la muralla de Ledesma. - JCYL

SALAMANCA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha visitado este viernes junto al alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito, las actuaciones que se han llevado a cabo en la muralla de la villa salmantina, un elemento patrimonial de "gran valor", que han contado con el apoyo económico de la Junta.

Santonja ha recordado que, durante el año 2024, se produjeron dos derrumbes "importantes" en el lienzo este de la muralla, ambos muy próximos al tramo que ya había sufrido un colapso en 2017, lo que ha hecho "evidente" la necesidad de intervenir "de inmediato" para garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, para preservar este bien patrimonial.

"Desde el primer instante, la Junta actuó con rapidez y responsabilidad" ha afirmado el consejero, quien ha recordado que se contactó con el Ayuntamiento de Ledesma, y se ofreció tanto asesoramiento técnico especializado, como financiación para poder acometer las obras urgentes, como ya se había hecho en 2017, para "trabajar de forma coordinada".

Fruto de ese trabajo conjunto, en julio de 2024 la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca autorizó el Proyecto básico y de ejecución para la reconstrucción de los dos tramos derrumbados.

Un proyecto que ha contemplado no solo su reconstrucción, sino también la consolidación de los paños adyacentes, la mejora de los drenajes y el refuerzo de las cimentaciones, cuestiones imprescindibles para "evitar que un problema de esta naturaleza vuelva a repetirse.

En noviembre de 2024, la Junta concedió al Ayuntamiento de Ledesma una subvención de 765.973 euros, destinados íntegramente a financiar estas actuaciones

AL respecto, Gonzalo Santonja ha asegurado que, desde la Junta, se ha reafirmado "el compromiso con Ledesma", pues el pasado año finalizaron las obras de restauración del cubo norte del castillo, una intervención en el marco del programa Románico Atlántico, promovido conjuntamente por la Junta y la Fundación Iberdrola España.

Dicha intervención se suma a otras que la Consejería viene acometiendo en este municipio, como las iglesias de Santa Elena y Santa María la Mayor, el Puente Mocho y los restos de la calzada romana, su castillo y su muralla. La inversión total hasta la fecha es superior a 1,6 millones.