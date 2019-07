El conductor del coche accidentado en Galisancho consumió sustancias y alcohol

Actualizado 23/07/2019 13:22:32 CET

SALAMANCA/SORIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, ha asegurado este martes que el conductor del coche que sufrió un accidente de Galisancho (Salamanca) en el que murieron cuatro jóvenes había consumido alguna sustancia además de haber tomado alcohol, al tiempo que ha precisado que el juez determinará un segundo análisis.

Así lo ha manifestado Martín en declaraciones a los medios en Soria, donde ha clausurado el X Campus de Profundización Científica del Gobierno de España para alumnos de la ESO.

Mercedes Martín, que ha reiterado el "dolor y consternación" por la muerte de cuatro jóvenes, lo que es "un drama para Alba de Tormes y para Castilla y León", ha asegurado que no hay que "abstraerse de la realidad" y ha insistido en la necesidad de concienciar "del riesgo de conducir sin respetar las normas que se conocen pero no se cumplen" como circular con exceso de velocidad, usar el móvil, no llevar el cinturón de seguridad o consumir sustancias que inhiben "la capacidad de los cinco sentidos".

Tras ello, la delegada del Gobierno ha explicado que lo que se conoce hasta el momento es que el conductor del coche, que permanece ingresado en estado grave en el Hospital Virgen de la vega de Salamanca, habría consumido alguna sustancia además de alcohol, pero que dado a la gravedad de su situación "no se le ha podido tomar declaración".

"Si ese primer análisis indicaría haber consumido esas sustancias,el juez determinara un segundo análisis", ha aseverado Martín, que ha apelado a la "prudencia" pero "sin negar lo que ya se conoce".