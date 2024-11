Confirmada la absolución de un hombre acusado de abuso sexual a su sobrina

LEÓN, 5, (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado este martes la absolución de un hombre, vecino de León, que había sido acusado de abuso sexual sobre su sobrina, cuando la pequeña contaba con diez años.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la acusación particular, en el que solicitaba la impugnación de la decisión de la Audiencia Provincial de León que absolvió al acusado por falta de pruebas.

La argumentación esgrimida por la parte apelante defendía "la insuficiencia y la falta de racionalidad" en la motivación de la sentencia dictada por la Audiencia, u solicitaba la nulidad de la misma para que con nueva composición de la Sala se procediera a un nuevo enjuiciamiento de la causa.

La denuncia presentado por el padre de la presunta víctima sostiene que se produjeron tres episodios de contenido sexual en el verano de 2017 en los que el denunciado se habría masturbado delante de la pequeña, la habría penetrado analmente y le habría practicado sexo oral.

Para la instancia de garantías de Castilla y León queda acreditado que las pruebas presentadas para sostener los tres sucesos denunciados "no presentan la consistencia y certeza exigible".

También el Tribunal considera que "ni el hilo argumental de la sentencia resulta insuficiente ni irracional, ni se ha apartado manifiestamente de las máximas de experiencia, ni ha omitido cualquier razonamiento sobre alguna de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

Sin embargo, aclaran que "no es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para tener por ciertos los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso"

Por ello confirman la decisión del organismo de Justicia provincial, condenando a la parte recurrente al pago de las costas ocasionadas. Contra la decisión cabe un nuevo recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.