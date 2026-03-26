Confiteros de Valladolid promocionan el 'Pastel Penitente' y otros dulces típicos de Semana Santa

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid promociona el 'Pastel Penitente' junto a diversos dulces típicos al considerarlos "elementos clave para dinamizar el turismo gastronómico local".

La entidad estima de "suma importancia" su presencia en las actividades culturales y sociales de la ciudad ya que esta participación constituye una "importante fuente de crecimiento" del sector y, además, "garantiza el conocimiento" por parte del público de los productos de la confitería artesanal que "refuerzan" la imagen del turismo gastronómico vallisoletano.

La asociación se involucra en las principales festividades anuales a través de una "dulce propuesta" para celebrar actos culturales, como el Día del Libro, mediante el 'pastel dulce libro', o la Semana Internacional de Cine, con el 'pastel Seminci', además de actos populares como las fiestas patronales, con el 'pastel Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo', la 'Corona de San Pedro' o hitos conmemorativos como el 'pastel Velay centenario'.

La organización llevará de nuevo la Semana Santa a sus pastelerías del 27 de marzo al 5 de abril, de modo que los establecimientos asociados pondrán a la venta los dulces típicos de estas fechas en un acto de "especial relevancia" para Valladolid. Torrijas, hojuelas, monas y huevos de Pascua están disponibles en las diferentes confiterías asociadas junto al dulce creado por la propia entidad, el cual se denomina el 'Pastel Penitente'.

Esta elaboración representa a un fiel en procesión y cuenta con ingredientes tradicionales del sector, ya que los autores explican que al tratarse de una celebración con "tanta solera y arraigo" han buscado sabores conocidos que "evoquen a los dulces típicos de esta época" para desarrollar una creación que sea símbolo de la Semana Santa.

En este dulce se encuentran ingredientes como el chantilly, la crema pastelera, la nata montada o el azúcar fondant, los cuales componen la receta artesana. El postre ha evolucionado a lo largo de sus siete años de vida, hasta el punto de que algunas pastelerías fabrican actualmente la figura con los colores de todas las cofradías de Valladolid.