Conpymes se reúne en León con el objetivo de que se reconozca su representatividad como patronal

LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) se ha reunido este jueves en la ciudad de León con el objetivo de que se reconozca su representatividad como interlocutor de la patronal.

En la reunión han participado además de los directivos de Conpymes, el alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio César Álvarez.

El presidente en funciones de la entidad patronal, Juan Antonio Cabrero, ha destacado que esta es la primera ocasión en la que el encuentro de su órgano directivo se celebra "fuera de Madrid, Barcelona o Valencia" y ha afirmado que "es un honor" poder desarrollar esta reunión en León.

Cabrero ha explicado que la reunión pretende "intercambiar los problemas y las posibles soluciones" que enfrenta la pequeña y mediana empresa a nivel nacional, así como "conocer las necesidades a nivel provincial".

"Tenemos una serie de comisiones de trabajo donde todos estos problemas se van exponiendo y se canalizan para trasladarlos a los ministerios correspondientes", ha relatado el dirigente patronal.

PROBLEMA DE REPRESENTATIVIDAD

Por su parte, desde el Círculo Empresarial Leonés, han recordado que las Pymes suponen "el 97 por ciento del tejido empresarial" y ha afirmado no sentirse representado por las organizaciones oficiales, a la par que ha aclarado que Conpymes "nace de ese inconformismo que tenemos".

Sobre la representatividad a la que se apuntaba desde Conpymes, el presidente del CEL ha señalado no tener "ni voz ni voto" ante los órganos administrativos y ha dicho no entender "por qué la legislación de hace 40 años no se actualiza".

"Es importante que los ministerios y las administraciones en general sepan lo que está pasando. No tiene nada que ver la gestión de una pyme con la labor de una gran empresa y muchas veces se legisla pensando solamente en las grandes empresas", ha defendido Julio Cesar Álvarez.

El alcalde de León, ha expresado su "respaldo y apoyo" al CEL por el trabajo que están realizando para mejorar la ciudad de León, "remando en la dirección correcta para fortalecer el tejido económico y, con ello, el tejido laboral y social de la ciudad".

Diez ha asegurado que desde el Gobierno local se trabaja "en todos los frentes", para "franquear aquellas dificultades que tienen las empresas para asentarse en el municipio" y hacer de León "una ciudad más activa, cómoda, segura y accesible".

"Seguimos trabajando en estrategias para poder crecer en el sector industrial, los sectores tecnológico y biofarmacéutico y, por supuesto, en el turismo que es una de las fuentes más importantes de ingresos en nuestra ciudad y clave para las pymes aquí radicadas", ha apuntado.

Finalmente, el regidor socialista ha dado la bienvenida a toda la delegación de Conpymes y ha afirmado que su participación en esta reunión podrá servir para "tener el mayor conocimiento de cuáles son los problemas de nuestro tejido económico".